元BIGBANG・T.O.Pと大麻吸引事件を起こしたハン・ソヒ、見違えるほど変わった近況「上品になった」 | RBB TODAY

元練習生のハン・ソヒが近況を公開した。

かつて麻薬騒動を起こした人物だ。

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ハン・ソヒは最近、自身のSNSに複数枚の写真を投稿し、近況を伝えた。

公開された写真には、海外でゆったりとした時間を過ごすハン・ソヒの姿が収められている。白いTシャツにデニムというシンプルなコーディネートながら、はっきりとした目鼻立ちと抜群のスタイルが際立っている。

また別の写真では、機内でセルフィーを撮影したり、アイスクリームを味わったりと、旅行を満喫する様子も公開。ナチュラルメイクと、以前にも増して落ち着いた大人びたビジュアルが注目を集めた。

これを見たネットユーザーからは、「上品になった」「美しい」「以前よりずっと落ち着いた印象」「誰だか分からなかった」「清純なイメージが意外」といった反応が寄せられている。

（写真＝ハン・ソヒInstagram）

ハン・ソヒは過去、元BIGBANGのT.O.Pとの大麻吸引事件で世間の注目を集めた。その後は、B.Iの麻薬疑惑を巡る公益通報者としても知られ、ヤン・ヒョンソク元YGエンターテインメント総括プロデューサーに関する裁判でも重要な人物として取り上げられた。

さらに2024年には、男性俳優A氏との私的な会話の内容を公開して物議を醸したが、その後、この件について「自作自演だった」と主張したことでも話題となった。

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