あわやポロリ!? 10代K-POPアイドルの衣装が波紋…激しいダンス中、何度も胸元を確認「ヒヤヒヤした」 | RBB TODAY

BABYMONSTERのアヒョン（19）が、ステージ上で見せた仕草に注目が集まっている。

激しい振り付けに適しているとは言い難い衣装に、懸念の声が上がった。

【画像】アヒョン、あわやポロリ!?な衣装

BABYMONSTERは6月26日から28日まで、ソウル・蚕室室内体育館で「2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CH00M] IN SEOUL」を開催した。

メンバーは黒を基調に、クリスタルやパールの装飾をあしらったステージ衣装を着用。それぞれの個性を生かしながら、全体に統一感を持たせていた。

アヒョンは、肩と鎖骨があらわになった黒のチューブトップを着用。胸元のラインに沿ってシルバーのクリスタル装飾が長く垂れ下がり、ウエスト部分にも華やかな飾りが施されていた。首元には2連のパールネックレスを合わせ、黒のロンググローブやクリスタルの装飾、片腕にあしらわれたパールアクセサリーも衣装と調和していた。

問題視されたのは、肩ひもなどの固定部分が見当たらないチューブトップの構造だった。

（画像＝SNS）アヒョン

アヒョンは腕を大きく上げ、上半身を激しく動かす振り付けを披露。その最中、トップスの位置を気にするように下を確認したり、体の前を髪で隠したりする姿が捉えられた。

公演終盤にも、衣装の状態を確かめるような場面が見られた。

ステージ衣装は、デザインだけでなく、着用する歌手の動きまで考慮する必要がある。特に腕や上半身を大きく使う振り付けが多い場合、パフォーマンスに集中できるよう、安定した作りが求められる。

今回の衣装は、クリスタルとパールの装飾によって華やかさを演出していた。一方、激しいダンスをこなすアヒョンが安心して着用できるものだったのかという点では、疑問が残る。

（画像＝SNS）アヒョン

また、アヒョンがまだ10代であることもあり、露出度の高いデザインに対して、ファンからは「見ていてヒヤヒヤした」「心配」「この衣装はやめてほしい」といった声も上がっている。

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