『プラダを着た悪魔２』8月7日よりディズニープラスにて見放題独占配信スタート！ | RBB TODAY

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『プラダを着た悪魔２』8月7日よりディズニープラスにて見放題独占配信スタート！

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『プラダを着た悪魔２』8/7(金)よりディズニープラスで見放題独占配信(C) 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.
  • 『プラダを着た悪魔２』8/7(金)よりディズニープラスで見放題独占配信(C) 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.

　累計興行収入54億円を突破し、社会現象級のメガヒットとなった映画『プラダを着た悪魔２』が、8月7日からディズニープラスで見放題独占配信をスタートすることが決定した。


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　『プラダを着た悪魔』(2006)は、アン・ハサウェイ演じる主人公アンドレアが、ファッション業界のトップ誌「ランウェイ」のカリスマ編集長ミランダの元、慣れないファッション業界で奮闘する“働く女性のバイブル”ともいえる映画。20年ぶりとなる続編『プラダを着た悪魔２』は、7月31日（金）時点で、国内興行収入累計54.9億円、動員数363万人と、社会現象級の大ヒットを記録した。

『プラダを着た悪魔２』8/7(金)よりディズニープラスで見放題独占配信(C) 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.

　そんな大ヒット映画が、早くもディズニープラスで見放題独占配信をスタート。働く人なら共感できるストーリーはもちろんのこと、時代を彩る最先端のラグジュアリーファッションも見ごたえあり。NYマンハッタンを舞台に、デジタル化が急加速する出版業界で、“働く女性のバイブル”はどう進化したのか、ぜひ確認してほしい。

【ストーリー】
ファッション業界のアイコンである編集長ミランダと、その右腕ナイジェルがある危機に直面した時、ミランダの元アシスタントのアンディが再び「ランウェイ」に戻ってくる。さらに、元同僚のエミリーとも再会するが、いまやラグジュアリーブランドの幹部となった彼女は、「ランウェイ」存続の鍵を握る存在に。4 人それぞれの夢と野望がぶつかり合い、物語は思わぬ結末へと向かっていく──。



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