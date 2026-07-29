吉本新喜劇座員の人気順位を決定する一大イベント「吉本新喜劇座員総選挙2026」が開幕！ | RBB TODAY

吉本新喜劇の一大イベント『吉本新喜劇座員総選挙2026』の開催が決定した。間寛平GMの発案により2022年から実施されており、今年で5回目の開催となる。

「吉本新喜劇座員総選挙」はファンからの投票によって座員の人気順位を決定するもの。投票で上位にランクインした座員が秋に開催される「吉本新喜劇まつり2026～選ばれし30＋1の座員たち～」への出演権を獲得でき、ベテランから若手まで全立候補座員に活躍のチャンスが広がる機会となっている。今年のキャッチコピーは「ヤバ。吉本新喜劇」。投票は7月29日12時よりスタートし、8月23日まで受け付けとなる。

投票参加者向けの豪華キャンペーンも展開される。最終結果の1位から7位をピタリ予想する「7連単を予想しよう（ピタリ賞）」では、的中者の中から抽選で7名に「推し座員のサイン入り法被」をプレゼント。毎日の投票でスタンプが貯まる「毎日投票チャレンジ」では、10日間投票（30スタンプ）で参加者全員に「オリジナル壁紙」、20日間投票（60スタンプ）で抽選10名に「推し座員のサイン入りチェキ」、期間中毎日投票（78スタンプ）達成者には抽選で5名に「推し座員の名前呼び動画」が当たる。

今年は「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」がスポンサーに就任し、特別なコラボレーション企画も展開する。コラボ第1弾として、全立候補者が4種類の中から「推しの一平ちゃん」を手にした特別撮り下ろしポスターを発表。第2弾では、選挙期間中に特別企画「一平ちゃんおもろくおいしく食べたで賞」を同時開催する。立候補者が推しの一平ちゃんの魅力を伝える食レポ動画を吉本新喜劇の公式TikTokアカウントにて順次公開し、最も「おもろくおいしく」紹介した候補者へ、明星食品より豪華賞品が贈られる。

また、選挙結果発表の場となる「今夜開票！吉本新喜劇座員総選挙2026～Supported by 一平ちゃん～」および、総選挙に立候補した座員がネタコーナーへの出場権をかけて挑む「寛平GM杯ネタバトル～吉本新喜劇まつり2026への道～」も開催されることが決定。

「吉本新喜劇まつり2026」を含め、いずれも7月29日12時より吉本新喜劇OFFICIAL FAN CLUBにて抽選先行がスタートする。