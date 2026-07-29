東京で“有名俳優と知らず”撮影された動画も話題に！チョン・イル、G-DRAGONら所属事務所へ移籍 | RBB TODAY

俳優チョン・イルが、新たなスタートを切る。

G-DRAGONらが所属するフィジカルAIエンターテック企業ギャラクシーコーポレーションと専属契約を締結した。

【写真】チョン・イル、日本のSNS動画に登場

ギャラクシーコーポレーションは7月29日、公式コメントを通じてチョン・イルとの契約締結を発表した。

同社のチェ・ヨンホ代表は「チョン・イルは長年にわたりアジア全域で愛されてきたグローバル韓流俳優であり、競争力のあるIPだ」と説明。続けて「ギャラクシーコーポレーションは単なるマネジメント会社を超え、チョン・イルとともにコンテンツ、技術、ブランドビジネスを融合させた新たなグローバルエンターテインメントモデルを披露し、世界市場で相乗効果を生み出していく」と明らかにした。

チョン・イルは2006年、MBCシットコム『思いっきりハイキック！』でデビュー。その後、『太陽を抱く月』『夜警日誌』『シンデレラと4人の騎士＜ナイト＞』など、さまざまな作品を通じて幅広い演技を披露してきた。

（写真提供＝OSEN）チョン・イル

現在は、1450万人のフォロワーを持つWeiboをはじめ、グローバルSNSで数千万人のフォロワーを抱えている。日本やベトナムなどアジア各地に厚いファンダムを築く、韓流を代表する俳優の一人だ。

最近では、7月17日に世界同時公開されたPrime Videoオリジナルシリーズ『犯罪者』で、ミステリアスな人物・滝川役を熱演。高橋一生、斎藤工、水上恒司らと共演し、同作は公開後3週連続で視聴ランキング1位を維持するなど、好調な反響を得ている。

また、チョン・イルは東京・月島で、ストリートフォトグラファーに偶然撮影されたSNS動画でも注目を集めた。撮影者は当時、相手が韓国の人気俳優だと知らずに声をかけたとされ、投稿の公開後には日韓のファンから驚きの声が相次いだ。

なお、ギャラクシーコーポレーションには現在、G-DRAGONをはじめ、俳優ソン・ガンホ、リュ・ジュンヨル、SHINeeのテミン、歌手キム・ジョングク、MLB選手イ・ジョンフらが所属している。

◇チョン・イル プロフィール

1987年9月9日生まれ。2006年に公開された映画『静かな世界』で俳優デビューし、同年に韓国の地上波MBCの人気シットコム『思いっきりハイキック』に出演し、お茶の間でもその名を知らせた。2016年に社会服務要員として兵役に突入し、2019年11月に除隊している。除隊後まもなくして時代劇ドラマ『ヘチ 王座への道』で21代王の英祖（ヨンジョ）を熱演し、華麗な復帰を遂げた。

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