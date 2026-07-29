6分で完売、21万人待機に次ぐ伝説が誕生　“キング”BIGBANG、デビュー20周年イベントも即完 | RBB TODAY

相変わらずの人気ぶりだ。

これぞ“K-POPの王”と呼ばれる理由なのだろうか。

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BIGBANGのデビュー20周年記念特別ファンイベントのチケットが、販売開始からわずか6分で完売した。ワールドツアーの高陽公演に続いて、変わらぬ人気ぶりを証明した。

BIGBANGデビュー記念日の8月19日20時より、汝矣島漢江公園 水光ステージで開催される「Coupang PlayとともにするBIGBANG 20周年 × 漢江コラボレーション」のチケットは、7月28日19時の販売開始と同時に申し込みが殺到し、わずか6分で全席完売となった。

先立って行われたワールドツアー高陽公演（8月21～23日開催）のチケット争奪戦では、一般販売に約21万人が待機列に並び、チケットは販売開始から22分で完売。デビュー20周年を迎えたBIGBANGへの、変わらぬ期待と人気の高さを改めて示す事例となった。

（画像＝YGエンターテインメント）

なお今回の20周年記念イベントは、ライブのみならずフェス形式で開催されるという。BIGBANGの代表曲を新たにアレンジしたDJパフォーマンスをはじめ、20年の歩みを振り返るヒストリー映像、メディアアート、大規模なドローンショー、花火など、多彩なコンテンツが用意される。

特に、音楽と最先端のメディア技術を融合させた演出により、BIGBANGの名曲をこれまでとは異なる形で体感できるイベントとして、従来のコンサートとはひと味違う感動が期待されている。

チケットを販売するCoupang Playは、公正な観覧文化の実現に向けた不正転売防止策も継続。有料会員アカウント1つにつき接続可能な端末を1台に制限するほか、イベント当日は有効な身分証明書による本人確認を実施し、不正取引の通報専用窓口も運営する予定だ。

また、ファンとともに20周年を祝う特別企画も実施中。8月9日0時までにCoupang Play公式SNSを通じてBIGBANGのメンバーへメッセージを投稿すると、選ばれたメッセージがイベント当日に会場の大型ビジョンで紹介される予定となっている。

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