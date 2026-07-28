「週刊SPA!」×TIF2026コラボ企画で“水着アイドル6人”が頂上決戦！ | RBB TODAY

「週刊SPA!」（扶桑社）8月4日号が、28日に発売された。

週刊SPA! 8月4日号（扶桑社）

巻頭グラビア「美女地図」には、アイドルグループ「yosugala（ヨスガラ）」のメンバー・汐見まといが登場。ラグジュアリーな邸宅を舞台に〝ハカナ系美少女〞の異名を持つ彼女がセレブで甘美な夏のバケーションを楽しむ姿が収録されている。

汐見まとい 撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／海瀬志津奈（JULLY） スタイリング／田中陽子

汐見まとい 撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／海瀬志津奈（JULLY） スタイリング／田中陽子

汐見は2000年11月20日、東京都生まれ。2022年にyosugalaのメンバーとしてデビューし、そのクールな美貌で独自の存在感を放つ。9月からは全国ツアーの開催も決定している。

「グラビアン魂」企画には、穂波あみが初登場。穂波は会社員を経験後、漫画家兼グラドルへ転身した異色の経歴の持ち主。現在、「ウルトラジャンプ」にてほみなみあ名義で『義母の愛はママならないっ！』を連載しており、単行本第1巻も発売中だ。

穂波あみ 撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／塩田結香 スタイリング／クメユナ

穂波あみ 撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／塩田結香 スタイリング／クメユナ

今回は、彼女自身が描き下ろしたイメージイラストをもとに撮影が進められたグラビアが掲載されている。

さらに、表紙企画と世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（TIF2026）とのコラボ企画が開催。同フェスは7月31日（金）から8月2日（日）にかけて開催される。出演する人気グループから選ばれた6人が、グループでの表紙掲載をかけて水着で真剣勝負を繰り広げる。

撮影／中山雅文 武田敏将 ヘアメイク／rooms スタイリング／春原愛子

参加するのは、野々咲実希（THE ENCORE）、藤宮もな（ワガママなラストノート）、楠木こはな（君に、胸キュン。）、福田ひなた（可憐なアイボリー）、ジョウナイシメイ（RAViDAVi）、中村美結（SEKAIE☆）の6人。青山学院大学の留年・卒業が話題となった藤宮もな、〝別人すぎる〟パスポート写真がSNSでバズった楠木こはな、歌舞伎町の元No.1キャバ嬢のジョウナイシメイなど、個性豊かなメンバーが揃った。表紙を飾るグループを決めるのは読者の一票であり、ファンの投票が結果を左右する。