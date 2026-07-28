NiziU・RIO、当面の活動休止を発表 | RBB TODAY

NiziUの公式サイトは27日、メンバーのRIOが当面の間、活動を休止することを発表した。

発表によると、体調回復後の活動について本人と話し合いを重ねた結果、本人の意思を尊重してこのような決断に至ったという。これに伴い、NiziUは当面の間、8人体制での活動となる。ファンに向けては「8人での活動への変わらぬ応援、そしてRIOへの温かい応援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけられている。

SNSではファンから「ゆっくり休んでね！」「リオペンが待ってるから、大丈夫！」「待ってるよ！」といった温かいコメントが寄せられている。

※NiziU公式サイトより、RIO当面の活動休止を報告