NiziU・RIO、当面の活動休止を発表 | RBB TODAY

NiziUの公式サイトは27日、メンバーのRIOが当面の間、活動を休止することを発表した。
発表によると、体調回復後の活動について本人と話し合いを重ねた結果、本人の意思を尊重してこのような決断に至ったという。これに伴い、NiziUは当面の間、8人体制での活動となる。ファンに向けては「8人での活動への変わらぬ応援、そしてRIOへの温かい応援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけられている。
SNSではファンから「ゆっくり休んでね！」「リオペンが待ってるから、大丈夫！」「待ってるよ！」といった温かいコメントが寄せられている。
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