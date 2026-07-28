ついに“最後のメンバー”も軍隊へ…iKON・JU-NE（29）、8月11日に現役入隊「温かい応援を」 | RBB TODAY

iKONのJU-NE（ジュネ、29）が、現役で入隊する。

グループでは最後に兵役へ就くメンバーとなる。

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所属事務所の143エンターテインメントは7月28日、公式チャンネルを通じて「8月11日、JU-NEが訓練所に入所し、現役兵として兵役の義務を履行する予定」と発表した。

また、「新兵教育隊への入所当日は、多くの国軍将兵や家族が集まるため、安全事故防止の観点から、別途公式イベントは行わない予定」と説明した。

続けて、「JU-NEが軍服務を誠実に終え、元気な姿で再び皆さまのもとへ戻ってくる日まで、変わらぬ愛と温かい応援をお願いしたい」と呼びかけた。

（写真提供＝OSEN）JU-NE

iKONではこれまで、JAY（キム・ジンファン）をはじめ、CHAN（チョン・チャヌ）、BOBBY（キム・ジウォン）、SONG（ソン・ユンヒョン）が兵役を終えており、現在はDK（キム・ドンヒョク）が軍服務中だ。

JU-NEの入所により、メンバー全員が兵役を経験することになる。

JU-NEの軍入隊に関する公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。143エンターテインメントです。

iKONを愛してくださるiKONICの皆さまに感謝申し上げるとともに、JU-NEの軍入隊についてご案内いたします。

8月11日（火）、JU-NEが訓練所に入所し、現役兵として兵役の義務を履行する予定です。

新兵教育隊への入所当日は、多くの国軍将兵や家族が集まるため、安全事故防止の観点から、別途公式イベントは行わない予定です。

ファンの皆さまには、現場への訪問をお控えいただきますようお願い申し上げます。何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

JU-NEが軍服務を誠実に終え、元気な姿で再び皆さまのもとへ戻ってくる日まで、変わらぬ愛と温かい応援をお願いいたします。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

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