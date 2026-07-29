いくらなんでも短すぎ…韓国美人チア、“限界ミニ丈”で太もも全開「見えちゃいそう」「やばい」 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、イ・ダヘが、抜群のスタイルで魅了した。

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真でイ・ダヘは、ドット柄のキャミソールにミニ丈のフリルボトムスを合わせた夏らしい装いを披露。鮮やかな水色のカーディガンを羽織り、爽やかで愛らしい魅力を放った。

すらりと伸びた美脚や引き締まったウエストなど、人形のような完璧なプロポーションで視線を奪った。

投稿を見たファンからは「カワイイ」「いくらなんでも短すぎる」「見えちゃいそう」「美しすぎてやばい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

なお、イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月には韓国と台湾でシングルを同時リリースして歌手デビューもしたほか、YouTubeへの動画投稿も積極的に行うなど、マルチな活動を展開している。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。

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