NiziU・RIO、体調不良で今週の活動を見送り　運営が発表「健康を考慮し決定」 | RBB TODAY

9人組ガールズグループ・NiziUの公式サイトが6月30日に更新され、メンバーのRIOが体調不良のため、今週予定されていた活動を見送ることが発表された。

公式サイトでは、「RIOが体調不良のため、今週予定されている稼働を見送ることとなりました」と報告。配信や番組、イベントを楽しみにしていたファンに向けて「ご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪した。

また、「アーティストの健康を考慮し、やむを得ず決定に至りました」と説明し、直前の案内となったことへの理解を求めた。なお、対象となる配信・番組・イベントについては、RIOを除く8人で出演するとしている。

最後に運営は、「引き続き、NiziUならびにRIOへの温かいご声援をよろしくお願い致します」と呼びかけている。

※NiziU公式、メンバーのRIOが体調不良のため、今週予定されていた活動の見送りを発表