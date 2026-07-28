僕が見たかった青空・塩釜菜那＆AKB48・新井彩永、今勢いに乗る2グループから注目メンバーがグラビア登場！ | RBB TODAY

僕が見たかった青空のリーダー・塩釜菜那と、AKB48・新井彩永が、「B.L.T.2026年9月号」のグラビアに登場した。

塩釜は、いよいよ4年目に突入した僕が見たかった青空のリーダー。先日、河口湖ステラシアターにて、「結成3周年記念 僕が見たかった『青空野外』ライブ2026」を開催し、多くのファンを魅了した。塩釜の撮影が行われたのは7月7日、彼女の24歳の誕生日当日。

「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

塩釜はブルーのキャミソールにお団子ヘアというリラックスした装いで、ゴロゴロしたり、フルーツポンチを美味しそうに啜ったり、夜には花火をしながら少し大人びた表情を見せた。昨年の誕生日に行われた撮影から1年、塩釜はもちろん、僕青がどのように変化と成長を重ねてきたのかを見ることができるグラビアとインタビューになっている。

最新曲「好きish」のMVが公開からわずか1週間を待たず再生回数300万回を突破するほど大バズり中のAKB48からは、新井がソロで初登場した。

「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／熊木優

開放感あふれる海辺で撮影されたグラビアは、黄色いキャミソールワンピースを纏った新井が、自然な笑顔や肩の力を抜いたリラックスした姿など、自然体の姿を見せている。澄み渡る青空の下、爽やかできらめくような新井の魅力を発見できるグラビアとなった。