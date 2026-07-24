映画『ドラえもん』2027年春公開作品は19世紀ロンドンが舞台！ | RBB TODAY

『映画ドラえもん』シリーズの最新作、第46作目となる『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』が2027年春に公開されることが決定した。

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2027

同作の舞台は19世紀のイギリス・ロンドン。ドラえもんとのび太たちが21世紀の日本から時空を越え、壮大な大冒険を繰り広げる完全オリジナルストーリーだ。タイトル発表と同時に、作品の世界観を表現したスーパーティザー映像も解禁された。

映像では「時間」「誰にでも等しく流れているもの」「時が流れるからこそ未来がある」といったテキストとともに、原作にも登場するドラえもんの名セリフ「未来なんてちょっとしたはずみでどんどん変わるから」が英語ナレーションで流れる。

「きせかえカメラ」や「タイムマシン」といったひみつ道具のデッサン、そして同作のキーアイテムとなる「蒸気時間車」の姿も。最後には19世紀イギリスを象徴するシルクハットとケープに身を包んだドラえもんが登場している。

監督を務めるのは、2020年よりTVアニメ「ドラえもん」に携わってきたアニメーション制作集団「うぐいす工房」代表の森山瑠潮。『映画ドラえもん』シリーズへの初参加となる。森山監督は「蒸気時間車が駆け抜けるのは、胸躍る『蒸気』と『時間』の物語。子どものころに初めて『大長編ドラえもん』を読んで、観て、ワクワクドキドキしたあの気持ちに時間旅行して、今この映画を作っています」とコメント。

脚本を担当するのは、劇団「ヨーロッパ企画」代表の劇作家・上田誠。舞台『サマータイムマシン・ブルース』や『曲がれ！スプーン』など、時間やSFをテーマにした作品で知られ、2024年にはTVアニメ「ドラえもん」誕生日スペシャル「のび太とギリシャのケーキ伝説」の脚本も手掛けている。上田は舞台に19世紀ロンドンを選んだ理由について「蒸気機関が発達し、タイムマシンも生まれたという、いわば『時間のふるさと』だからです」と話した。

キャストは、ドラえもん役に水田わさび、のび太役に大原めぐみ、しずか役にかかずゆみ、ジャイアン役に木村昴、スネ夫役に関智一と、おなじみの声優陣が続投する。

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2027