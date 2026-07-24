 大谷翔平とトランプ大統領が笑顔で握手！ドジャースのホワイトハウス訪問にファン注目 | RBB TODAY
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大谷翔平とトランプ大統領が笑顔で握手！ドジャースのホワイトハウス訪問にファン注目

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写真：ロイター/アフロ
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米ホワイトハウス、BTS訪問時の映像をYouTube公開 | RBB TODAY
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　米ホワイトハウスが、BTS（防弾少年団）とジョー・バイデン米大統領の会談時の映像をYouTube上で公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/06/07/199155.html続きを読む »

　米大リーグ（MLB）の前年王者ロサンゼルス・ドジャースが米国の首都ワシントンにあるホワイトハウスを訪問し、ローズガーデンで歓迎レセプションが行われた。

写真：ロイター/アフロ

　会場では、ドナルド・トランプ大統領と大谷翔平が対面し、しっかりと力強く握手を交わす一幕が捉えられた。ワールドシリーズ王者のホワイトハウス表敬訪問という歴史的な舞台で、笑顔を交わしながら握手するビッグスター同士のツーショットは、大きな注目を集めている。


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大谷翔平・真美子夫人に第二子！SNSで報告「無事に生まれてきてくれてありがとう」 | RBB TODAY
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大谷翔平がインスタグラムで第二子が誕生したことを報告した。青いおくるみに包まれた赤ちゃんの足の写真を添えて、「無事に生まれてきてくれてありがとう」と喜びを表現。多くのファンと所属するロサンゼルスドジャースから祝福のコメントが寄せられた。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/20/249634.html続きを読む »

ドナルド・トランプ氏が“マクドナルド”でアルバイト？ | RBB TODAY
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米大統領選挙の共和党候補、ドナルド・トランプ氏が21日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファストフード店「マクドナルド」で働く様子をアップした。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/10/21/223918.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_2WH7VIYC続きを読む »

大谷翔平とトランプ大統領の対面を韓国メディアも即報道！ドジャースがホワイトハウス表敬訪問 | RBB TODAY
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大谷翔平とドナルド・トランプ大統領の対面に韓国メディアも反応している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/08/227709.html続きを読む »
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