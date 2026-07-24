大谷翔平とトランプ大統領が笑顔で握手！ドジャースのホワイトハウス訪問にファン注目 | RBB TODAY

大谷翔平・真美子夫人に第二子！SNSで報告「無事に生まれてきてくれてありがとう」 | RBB TODAY

大谷翔平がインスタグラムで第二子が誕生したことを報告した。青いおくるみに包まれた赤ちゃんの足の写真を添えて、「無事に生まれてきてくれてありがとう」と喜びを表現。多くのファンと所属するロサンゼルスドジャースから祝福のコメントが寄せられた。