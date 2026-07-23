過激パフォーマンスで物議も…KISS OF LIFE、新曲『SWEAT』で“サマークイーン”の座を狙う | RBB TODAY

KISS OF LIFEが、この夏の“サマークイーン”の座を狙う。

新曲『SWEAT』の鮮烈なビジュアルで注目を集めている。

【写真】KISS OF LIFE、議論を呼んだ“過激パフォ”

7月23日、公式チャンネルを通じて、新シングル『SWEAT』の「OVERHEAT」バージョントレーラーが公開された。

映像は、猛暑の熱気に疲れ、汗を流す人々の姿から始まる。その後、対照的に堂々と力強く歩くメンバーたちが登場し、視線を引きつける。

なかでも、サーモグラフィーカメラを活用した独創的な演出が印象的だ。メンバーたちの情熱とエネルギーを視覚的に表現し、作品の世界観をより鮮明に際立たせている。

（画像提供＝S2エンターテインメント）

これまで独自の“ホットガール”ムードで支持を集めてきたKISS OF LIFEは、今回の新曲でも軽快なサウンドとエネルギッシュなパフォーマンスを披露する。

2025年6月にリリースした『Lips Hips Kiss』や、今年4月にリリースした『Who is she』のパフォーマンスが、一部から扇情的だとして議論を呼んだこともあったが、アルバムごとに新鮮な衝撃を与え、着実な成長を証明してきた彼女たちが見せる新たな姿に世界中のK-POPファンから熱い視線が注がれている。

KISS OF LIFEの3rdシングル『SWEAT』は、8月4日18時に各種オンライン音楽配信サイトでリリースされる。

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍ガールズグループ。オーディション番組『PRODUCE 101』や『アイドル学校』の参加者、イ・ヘインがプロデュースに参加している。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。

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