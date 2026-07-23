韓国でKリーグ×サンリオの期間限定ストアが開催へ！先着数量限定グッズや抽選イベントも | RBB TODAY

韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）と株式会社サンリオコリア、Coupang Playが、「2026 Kリーグ×サンリオ サマーキャンプ ポップアップストア」を開催する。

今回のポップアップストアは、7月31日から8月9日までの計10日間、「ザ・現代ソウル」地下2階で営業する。

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営業時間は平日の午前10時30分から午後8時までで、金曜日から日曜日までは午後8時30分まで延長営業する。

ポップアップストアでは、チームKリーグのユニホーム、トレーニングウェア、ロゴTシャツなどの衣類をはじめ、カスタムぬいぐるみキーリングセット、透明ポーチ、ジムサックなど計26種の限定商品を販売する。

今回のポップアップストアの商品は、サンリオキャラクターズがチームKリーグの選手団に変身し、夏のキャンプに出かける「サマーキャンプ」をコンセプトに企画された。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）昨年の「Kリーグ×サンリオ」ポップアップストア

スローガンは「All Friends, One League（みんなが友達、一つになるリーグ）」で、Kリーグとサンリオキャラクターズが一つのチームとしてつながるストーリーが込められている。

キャラクターたちは強い日差しの下でキャンプをともにし、自然に日焼けした姿で新たに登場。従来とは一味違う健康でアクティブな魅力を放つ。

ポップアップストアでは商品購入のほか、「日焼けハローキティ」の大型バルーンフォトゾーンや、サンリオキャラクターズのフレームが適用されたPhotoism（フォトイズム）ブースも楽しめる。

また、来場および購入客のための特別な特典も用意された。

毎日先着500人には、全国のKリーグスタジアム訪問スタンプを集めることができる限定版「2026 Kリーグ×サンリオキャラクターズ パスポート」をプレゼントする。

さらに、購入金額別のラッキードロー（抽選）イベントを通じ、チームKリーグ選手団のサイン入りユニフォーム（2人）、選手のチェキ写真（5人）、チームKリーグのオープントレーニング観覧チケット（100人）などの景品を提供する。

連盟とサンリオキャラクターズはKリーグの各クラブと協働し、ホームゲームでのプロモーションなど多彩なイベントを継続していく計画だ。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）今年の「Kリーグ×サンリオ」ポップアップストア

最初のプロモーションは、7月26日のKリーグ1第20節、FCソウルのホームゲームで実施される。

当日の試合ではハローキティによるキックオフセレモニーなどさまざまな現場イベントが用意されており、ポップアップストアの正式オープンに先駆けて一部商品も数量限定で先行公開される。

今後実施されるイベントに関する詳細は、Kリーグ公式インスタグラムを通じて順次公開される予定だ。

（文＝ピッチコミュニケーションズ）

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