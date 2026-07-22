BLACKPINK・ジェニーが匂わせた謎の男、“カイ”だった…元恋人と同じ名前まで注目される圧倒的スター性 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、新曲発表前から“男”で話題を集めている。

といっても、熱愛説ではない。

【写真】ジェニー、“謎の男”とポラロイド写真

7月24日13時に発表される新ソロシングル『Less than a Lover』のミュージックビデオに登場する男性の正体が明らかになったのだ。

その男性は、台湾出身モデルのカイだった。

交際を認めた相手と同じ名前

所属事務所OAエンターテインメントは7月21日、公式SNSを通じてジェニーの新曲『Less than a Lover』のティザーポスターを公開した。

これにより、それまでオンライン上で関心を集めていた“謎の男性”の正体も判明した。

（画像提供＝OAエンターテインメント）『Less than a Lover』ティザーポスター

ジェニーはこれに先立つ7月18日、自身のインスタグラムストーリーに、ある男性の肩に親しげに頭を預けたポラロイド写真を掲載した。

男性の顔はハート形のステッカーで隠されており、「単なる親しい知人なのか」「新しいプロジェクトの匂わせなのか」と、ネット上ではさまざまな推測が飛び交っていた。

しかし、21日に新曲ティザーが公開され、その男性が台湾出身モデルのカイであることが確認された。つまり、一連の“謎の男”騒動は、私的な熱愛匂わせではなく、新曲プロモーションの一部だったわけだ。

（写真提供＝OSEN）ジェニー

ただ、ここでK-POPファンが反応せずにいられないのは、男性の正体そのものだけではない。その名前が「カイ」だったことだ。

もちろん、今回の話題は熱愛説ではなく、ミュージックビデオ出演に関するものだ。

それでも、ジェニーの過去を知るファンにとって、「カイ」という名前はどうしても特別な記憶を呼び起こす。

ジェニーは2019年1月、EXOのカイとの熱愛説が提起され、交際を認めたことがある。当時、韓国メディア『ディスパッチ』が2人のデート写真を報じ、カイの所属事務所SMエンターテインメントも「好感を持っている間」と認めた。

もっとも、2人はその後、約1カ月で破局している。

（写真提供＝OSEN）EXO・カイ

ジェニーはこれまでも、恋愛をめぐる話題でたびたび大きな注目を集めてきた。EXOのカイに続き、BIGBANGのG-DRAGON、BTSのVとの熱愛説も浮上した。いずれもK-POPを代表するスターであり、ジェニーの恋愛をめぐる関心は、常に“ワールドクラス”の規模で語られてきた。

だからこそ今回、新曲MVの相手役として“カイ”という名前が出てきたことも、単なる出演者判明以上の反応を呼んでいる。偶然の名前かぶりにすぎないとしても、その偶然さえ話題になるのがジェニーというスターのすごみだろう。

ジェニーが作詞に参加、どんな曲？

ただし、本題は恋愛ではない。

今回の『Less than a Lover』は、ローファイサウンドのギターとヴィンテージのエレクトリックキーボードが作る気だるい質感の上に、ジェニーの深みを増したボーカルを重ねたサマーソングだと紹介されている。

これまでジェニーが見せてきた、華やかで強烈なパフォーマンス中心の楽曲とは異なる色合いの作品になると見られている。

（画像提供＝OAエンターテインメント）『Less than a Lover』ティザーポスター

さらにジェニーは、この曲の作詞とミュージックビデオの演出にも参加し、音楽作業全般に積極的に意見を出したという。つまり、顔を隠された男性、親密そうなポラロイド、そしてティザーで明かされた相手役の存在は、新曲のムードを先に体験させるための導線として機能している。

そこに“カイ”という名前の偶然も重なり、話題性はさらに広がった。

実際、ジェニーは正式リリース前から、アメリカの「The Governors Ball Music Festival 2026」、デンマークの「Roskilde Festival」、ポーランドの「Open’er Festival」、スペインの「Mad Cool Festival」など、海外の大型音楽フェスで同曲を先行公開してきた。

今後もアメリカの「Lollapalooza Chicago」や、日本の「SUMMER SONIC 2026」への出演を控えている。

その流れのなかで、今回のティザーと“謎の男性”の正体公開は、新曲への期待を一段と高める仕掛けになった。

一方、MVの相手役として注目されたカイ自身にも関心が集まっている。

韓国ファッション誌『DAZED KOREA』が公開したインタビュー映像では、白いTシャツにシャツを羽織ったラフな姿ながら、長い黒髪、濃い眉、はっきりとした顔立ちで独特の存在感を放った。韓国語でぎこちなく挨拶する姿には、少年のような素朴さもにじんでいた。

（画像＝『DAZED KOREA』SNS）台湾モデルのカイ

ファンからは「ジェニーがカイを選んだ理由がわかる」「彼がワールドスターになる姿を期待している」といった反応も寄せられている。

元恋人と同じ名前の男性が、新曲MVの相手役として現れる。おそらく、それはただの偶然にすぎない。

だが、ジェニーの場合、その偶然さえ話題になる。『Less than a Lover』というタイトルが示すように、恋人未満の距離感、夏の気だるい空気、どこか曖昧な関係性。新曲の世界観は、リリース前からすでにファンの想像を動かしている。

ジェニーの新曲MVの“謎の男”はカイだった。その名前まで話題になるところに、ジェニーというスターの圧倒的な注目度がある。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

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