川口春奈が7年ぶりの主演映画で10kg減量！「全てを捧げる覚悟で…」 | RBB TODAY

『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（日本テレビ系）の「結婚式の旅」で密着された様子が“涙が止まらない実話”として共感を呼んだ遠藤和さんが綴った手記「ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記」（小学館刊）が映画化される。本作で主演を務める川口春奈と高杉真宙からコメントが届くと共に、ティザービジュアル&特報映像も公開された。

©遠藤和／小学館 ©2026「ママがもうこの世界にいなくても」製作委員会

2018年、青森。当時21歳の遠藤和さんが宣告されたのは「ステージⅣの大腸がん」。5年生存率、わずか13%との診断を受けた。それでも彼女が手放さなかったのは、夫・将一さんと生まれてくる子供への愛だった。「絶対、別れない」という将一さんの言葉を胸に、過酷な運命に抗いながら24歳で旅立つ日まで、誰よりも「今」を全力で生きた。二人が紡いだ愛の日々は同番組で放送され、視聴者を感動の渦に巻き込んだ。

和さんが亡くなる10日前まで綴り続けた手記「ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記」を原作に描く同作は、監督を山戸結希が務め、天真爛漫で芯の強い主人公・和を川口春奈、和を想い愛した夫・将一を高杉真宙が演じる。

遠藤和「ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記」（小学館刊）

山戸結希監督

本作が7年ぶりの映画主演となる川口は、がんに苛まれていく姿をリアルに表現するため、約2カ月の撮影期間に10㎏減量。実話という責任を背負い、全身全霊で和さんと向き合い続けた川口は「和さんの人生を自分の身体で残すことができたらと強く思い、肉体的にも精神的にも全てを捧げる覚悟で取り組みました」と撮影当時を振り返る。

また「私自身、TVでこの話を知り、和さんから勇気をもらった一ファンでした。和さんが生きた証や、和さんを支えた家族の愛と優しさに溢れた姿が、一人でも多くの方に届くことを願っています」とメッセージを寄せた。

そんな川口を支え続けた高杉は、支え合う夫婦の深い愛と葛藤を演じ「全身全霊で挑む川口さんの熱意、優しさ、周りへの気遣いを隣で見ながら、僕も和さんにとっての将一さんのようになれるよう、寄り添い支える立場として同じ時間を過ごしました」とコメントした。