ILLIT、日本の夏イベントに続々出演へ！CUTIE STREETとのコラボにも注目 | RBB TODAY

ILLITが、日本の夏を熱く盛り上げる。

6月17日、所属事務所BELIFT LABは「ILLITが、7月1日に生放送されるフジテレビ『2026 FNS歌謡祭 夏』に出演する」と発表した。

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『FNS歌謡祭』は、毎年夏と年末に放送される日本の大型音楽番組で、その年に音楽シーンで活躍したアーティストたちがライブバンドとともに特別なステージを披露する。ILLITは2024年と2025年の年末放送に2年連続で出演している。

（写真提供＝BELIFIT LAB）ILLIT

今回ILLITは、日本の人気アイドルグループCUTIE STREETとコラボレーションし、互いのヒット曲である『Almond Chocolate』と『かわいいだけじゃだめですか？』のステージを披露する予定だ。

さらに、ILLITはフジテレビの大型イベント『めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』のラインナップにも名を連ねたほか、8月9日に茨城県・国営ひたち海浜公園で開催される『LuckyFes'26』への出演も決定している。

ILLITは昨年、日本最大級の音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」や「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」などに相次いで出演し、現地での存在感を強く印象付けた。また、今年6月～7月に日本5都市で開催される初の日本ツアー『ILLIT LIVE 'PRESS START♥' in JAPAN』は早々に全公演が完売を記録。一部公演では視界制限席やスタンディング席が追加販売されるなど、確かな人気を証明した。

7月26日に日本2ndシングル『I Got Your Back』のリリースを控え、日本での活動を本格化させるILLIT。日本の大型フェスへの相次ぐ出演を通じて、さらなる存在感を示すことが期待されている。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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