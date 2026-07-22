チラリとのぞく“ボリューム感”…aespa・カリナ、透け透けワンピで魅力全開「ドキッとした」 | RBB TODAY

aespaのカリナが、人形のような美貌でファンを魅了した。

カリナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】カリナ、チラリとのぞく“ボリューム感”

公開された写真には、透け感のあるレースワンピースに身を包んだカリナの姿が収められている。ノースリーブのデザインとアップヘアが、美しいデコルテラインを際立たせている。

投稿を見たファンからは「お人形さんみたい」「可愛すぎる」「ドキッとした」「ボリューム感が…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

なお、カリナが所属するaespaは、7月18日から20日の3日間、京王アリーナTOKYOで日本ファンミーティング『MY-J presents aespa JAPAN FANMEETING 2026 “MY CLASSMaeTE”』を開催した。また、7月24日には日本1stミニアルバム『KISS N TELL』をリリースする。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

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