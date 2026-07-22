「直視できない…」TWICE・モモ、“ピタッ”と密着トップスで浮かぶ圧巻ボディに視線集中 | RBB TODAY

TWICEのモモが、圧巻のスタイルを披露した。

モモは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】モモ、“ピタッ”と密着トップス

公開された写真には、タイトなベージュのノースリーブトップスにパールネックレスを合わせた、上品な装いのモモの姿が収められている。体にフィットしたトップスから美しいボディラインが浮かび、色気漂うビジュアルで視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「綺麗すぎ」「うわ、やばい」「直視できない美しさ」「完璧です」といったコメントが寄せられている。

（写真＝モモInstagram）

なお、モモが所属するTWICEは7月10日から12日まで、ソウル・KSPO DOMEで6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」のアンコール公演を開催し、約1年にわたる大規模ツアーを締めくくった。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

■【写真】ほぼ紐だけ…モモ、“大胆バックレス”衣装

■【写真】「見えそう？」モモ、息を吞むボリューム感

■【写真】「お願いだから服を着て」モモ、“脇腹丸見え”衣装