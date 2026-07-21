HYBE新ガールズグループ「TUIDE」、デビュー前に異例の全曲パフォーマンス披露へ！TWICE・ジヒョ妹が所属 | RBB TODAY

HYBEの新ガールズグループ「TUIDE（テュイド）」が、正式デビューに先立ち、アルバム全曲のパフォーマンスを公開する。

期待の新人グループの誕生に注目が集まっている。

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7月21日、HYBEミュージックグループのレーベルABDによると、TUIDE（SEOHEE、SEOYEON、ELENA、JIA、SAKI、SEAH、YI HANI）は、8月1日・2日、ソウル・麻浦区のレイヤースタジオ11で「TUIDE EXCLUSIVE PREVIEW [PLAYGROUND]」（以下、「PLAYGROUND」）を開催する。

TUIDEはこの日、ステージに上がり、デビューアルバムの全曲パフォーマンスを披露する。デビュー日はもちろん、メンバーの顔やプロフィールさえも、まだベールに包まれた状態で予告された異例の試みだ。

音楽とステージを通じて、ファンに一足先に初めての挨拶を届ける彼女たちのユニークなプロモーションに注目が集まっている。

（P）&（C） ABD

ただし、未発表音源が初めて公開される場であるだけに、写真撮影をはじめ、動画撮影、音声録音、ライブストリーミングなどは制限される。その代わり、TUIDEの多彩な魅力を直接感じられる体験型プログラムが多数用意される。単なる観覧にとどまらない、楽しい体験を提供する場になることが期待される。

ABDは「PLAYGROUNDは、TUIDEを誰よりも先に発見する、ときめきと喜びの場になるだろう」とし、「音楽界に新たな波を起こす7人のメンバーのスタートに、多くの応援をお願いしたい」と述べた。

「PLAYGROUND」への参加は、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」のTUIDEコミュニティから応募できる。ABDは、7月26日までに事前申し込みをした人の中から抽選を行い、当日のイベントに招待する予定だ。

なお、TUIDEは、HYBE MUSIC GROUPの新レーベル「ABD」初のガールズグループ。チーム名は、「流れを調和させる」という意味を持つ「Tune the tide」に由来する。世の中のさまざまな流れを体験し、調和させることで、新たな楽しみを生み出したいという抱負が込められている。

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