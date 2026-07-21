アジア最大級のインディーゲーム番組「INDIE Live Expo」次回放送は12月1日に決定！年末恒例のアワード企画も | RBB TODAY

INDIE Live Expo実行委員会は、インディーゲーム情報番組「INDIE Live Expo」の次回放送を2026年12月1日に実施すると発表しました。

第15回「INDIE Live Expo 2026.12.1」は12月1日放送

「INDIE Live Expo」は、"ゲームへの貢献"をテーマに2020年から放送されているインディーゲーム紹介番組です。日本語・中国語・英語・韓国語の4言語で全世界同時放送を行っており、累計視聴回数は1億回以上、番組内で紹介したタイトルは累計3,300本を超えています。

第15回となる今回は「INDIE Live Expo 2026.12.1」として、2026年12月1日に開催。放送時間や番組内容、出演者などの詳細は決定次第、公式サイトや公式SNSで告知される予定です。

なお、前回の「INDIE Live Expo 2026.4.25」では、ヤンデレ美少女悪魔とのロシアンルーレットゲーム『PUKEY GODDESS SHOT TRICK』などが世界初公開されました。

番組の看板コーナー「INDIE Waves」で紹介するタイトルの一般公募は、2026年9月頃に開始予定。1タイトルにつき15秒の映像で新作インディーゲームを次々と紹介する同コーナーは第1回から続く名物企画で、前回放送では約160作品が取り上げられました。応募方法などの詳細は公式サイトやメールマガジン「INDIE Live Expo Letter」で案内されるとのことです。

さらに、放送ではゲーム業界を中心に活躍する著名人が"今年一番面白かったインディーゲーム"を選ぶアワード企画「INDIE Live Expo Awards」の実施も予定されています。参加者や企画内容は決定次第、改めて発表される見込みです。なお、番組を一緒に盛り上げる協賛企業の募集もすでに始まっています。

INDIE Live Expo 2026.12.1 開催概要