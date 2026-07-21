ILLIT、新曲『I Got Your Back』が橋本環奈＆チェ・ジョンヒョプ主演『バカンスの法則』オープニング曲に決定！ | RBB TODAY

ILLIT（アイリット）の新曲『I Got Your Back』が話題のドラマのオープニング曲に抜擢された。

楽曲の1つめのMVティザーも公開され、話題を呼んでいる。

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本日（7月21日）、「ABEMA（アベマ）」が発表した内容によると、ILLITのJapan 2nd Singleのタイトル曲『I Got Your Back』が、ABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』オープニング曲に決定した。

『バカンスの法則』は、多忙な日々に疲弊した主人公・星野緑（演：橋本環奈）が、海辺の別荘で過ごす“非日常のバカンス”のなかで、ミステリアスな管理人・西上（演：チェ・ジョンヒョプ）と出会い、恋に落ち、人生の大切な時間を取り戻していくひと夏の“デトックス・ロマンス”。毎日を全力で駆け抜ける現代人の心をそっと解きほぐし、前を向かせてくれるような、笑って泣けるストーリーだ。

本日公開されたドラマの本予告映像では、疾走感のある爽快なサウンドが、ドラマの爽やかで温かい世界観をより一層引き立てている。

（P）&（C） BELIFT LAB Inc.

ドラマのオープニングを彩る『I Got Your Back』は、「私がそばにいるよ」という意味の楽曲名の通り、不安やプレッシャーに押し潰されそうな日々の中でも、そばにいてくれる仲間への想いを歌ったロックジャンルの楽曲。

昨日（20日）HYBE LABELS YouTubeチャンネルで『I Got Your Back』のMVティザー第1弾が公開された。映像は、キャッチーなギターリフとダイナミックなドラム＆ベースサウンドで幕を開ける。

レトロな雰囲気の教室でセーラー服姿のメンバーたちが談笑するなか、WONHEEが何者かに連れ去られそうになる急展開で幕を閉じ、見る者の好奇心を強く刺激する。

先んじてフィーチャリングアーティストの参加が発表され大きな話題を呼んでいる本作だが、今回の映像のラストにもアーティスト名が伏せられたロゴが映し出され、さらなる関心を誘う。フルサイズでのMV公開に向けて世界中のファンから熱い視線が注がれている。

（P）&（C） BELIFT LAB Inc.

ILLITがこれまでリリースした日本オリジナル曲は、続々とタイアップに抜擢され、その都度大きな反響を得てきた。2025年2月にリリースした初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』は映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌に、同年9月にリリースしたJapan 1st Singleのタイトル曲『時よ止まれ』はABEMA『Popteen vs egg MODELS CRUSH』主題歌に抜擢。

さらに、今年1月にデジタルリリースした『Bubee』はTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』オープニング主題歌に、4月にデジタルリリースされ今回のJapan 2nd Singleにも収録される『Sunday Morning』はTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』オープニングテーマを務め、いずれも大きな反響を呼んだ。

現在、ILLITは7月26日のJapan 2nd Singleリリースを控える中、初のライブツアーの日本公演「ILLIT LIVE 'PRESS START︎❤' in JAPAN」を開催中だ。愛知を皮切りに、大阪・福岡・兵庫での公演を大盛況のうちに終え、7月23日・25日・26日の東京公演まで全5都市11公演を駆け抜ける。

大衆の熱気を高め続けるILLITの存在感からますます目が離せない。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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