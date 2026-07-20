TWICE・ジヒョ妹も所属！BTS所属HYBEの新ガールズグループ「TUIDE」、7人がデビューへ | RBB TODAY

BTSらを擁する芸能事務所HYBEミュージックグループの新レーベル「ABD」がローンチする初のガールズグループは「TUIDE（テュイド）」だ。2026年下半期、K-POP界に新たな“大型新人”が登場する。

7月20日、ABDはTUIDEの公式SNSを開設し、グループのロゴモーションを公開した。異なる色が水の流れのように自然に広がり、さらに多彩な色を生み出す過程で、グループ名とロゴが現れた動画だ。

グループ名は、「流れを調和させる」という意味の「Tune the tide」に由来する。世の中のさまざまな流れを体験し、調和させて新たな楽しみを生み出そうという抱負が込められている。

ソヒ、ソヨン、エレナ、ジア、サキ、セア、イハニの7人のメンバーは、それぞれの個性を自由に発揮すると同時に、互いに柔軟に調和し、バランスのとれた歌声を届ける予定だ。

（写真＝(P)&(C) ABD）TUIDEグループ名とロゴ

TUIDEは、グループ名が公開される前から並外れた話題性を誇り、世界中の音楽ファンからの期待を一身に集めている。

これに先立ち、一部のメンバーがABDのブランドショートフィルムを通じて、姿を現した。動画のコメント欄には、「メンバーのスタイルが魅力的で、音楽が気になってしまう」「このグループの雰囲気、すでに気に入った」「デビューが待ち遠しい」などの反応が殺到した。

TUIDEはデビュープロモーションから、独自のスタイルで新たな潮流を作り出していく。ABDによると、グループ公式インスタグラムは、来る7月21日から当面の間、非公開で運営される。ユニークなコミュニケーション手法に、早くも人々の関心が集まっている。

TUIDEの総括プロデューサーは、ハン・ソンス氏が務める。ボーイズグループSEVENTEEN、TWS、ガールズグループAFTERSCHOOL、IZ*ONEなど、数多くのK-POPアーティストを育て上げてきたハン氏の制作力と、堅実なHYBEのグローバルインフラが融合し、音楽市場にどのような活力を吹き込むか、注目されている。

なお、TUIDEのソヨンはガールズグループTWICEのメンバー、ジヒョの実の妹パク・ソヨンであることが判明した。先に公開されたショートフィルムでも姿を現した。

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