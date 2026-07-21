TWICE・ミナ＆サナ＆モモ、個性光るパンツスタイルに視線集中！スターオーラ全開で日本へ出国 | RBB TODAY

TWICEの日本人メンバーユニットMISAMOが、抜群のビジュアルで空港を華やかに彩った。

TWICEのミナ、サナ、モモは7月21日、スケジュールのため金浦国際空港から日本へ出国した。

【空港写真】ミナ・サナ・モモ、スターオーラ全開で日本へ！

この日、3人はシンプルながらも洗練された装いで登場。個性を生かしたパンツスタイルで、圧倒的なオーラを放っている。そろってカメラに笑顔を向け、明るく和やかな雰囲気を漂わせた。

（写真提供＝OSEN）左からモモ、サナ、ミナ

（写真提供＝OSEN）

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◇ミナ プロフィール

1997年3月24日生まれ。本名は名井南（みょういみな）。アメリカ・テキサス州出身で、兵庫県で育つ。大阪市内で母親とショッピング中に現在の所属事務所JYPエンターテインメントからスカウトされ、練習生に。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。色白で清純なイメージがあり、まさに韓国人が思い描く“理想の日本人女性”との声も。テキサス州で生まれたため日本・アメリカの多重国籍であったが、現在は日本国籍。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。大阪府出身。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

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