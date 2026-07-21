“パワハラ告発”からまさかの展開…韓国人気タレントの元マネージャー、恐喝未遂で逮捕 | RBB TODAY

タレントのパク・ナレを“パワハラ告発”した元マネージャーが、恐喝未遂の疑いで逮捕された。

双方が告訴し合う泥沼の対立は、新たな局面を迎えている。

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7月21日、パク・ナレ側は本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「元マネージャーのA氏が7月16日に逮捕されたと聞いている。警察は事件を検察に送致する予定で、現在は拘置所に収容されていると把握している」と明らかにした。

これに先立ち、韓国メディアの報道によると、ソウル龍山（ヨンサン）警察署は16日、恐喝未遂などの疑いでA氏を逮捕したという。

（写真提供＝OSEN）パク・ナレ

A氏は、パク・ナレが会社の資金を元恋人らのために私的に使用したと主張し、2024年の会社売上の10％に当たる金額を要求した疑いが持たれている。

一方、パク・ナレには、元マネージャーらへのパワハラや違法な医療施術をめぐる疑惑が浮上している。

元マネージャーらは、在職中に職場での嫌がらせや薬の代理処方、業務経費の未払いなどの被害を受けたと主張。昨年12月、パク・ナレを名誉毀損や情報通信網法違反などの疑いで告訴した。

これに対し、パク・ナレ側も元マネージャーらを恐喝および業務上横領の疑いで告訴しており、双方の主張は真っ向から対立している。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ナレ プロフィール

1985年10月25日生まれ。2006年のKBS公開採用21期を通じて、お笑い芸人としてデビュー。その後、『ギャグコンサート』『私は一人で暮らす』『助けて！ホームズ』『驚きの土曜日』など、さまざまなバラエティ番組で活躍し、独特な扮装とギャグで大きな人気を集めた。特に『私は一人で暮らす』では、優れた食レポや料理の腕前、プロ顔負けの住宅管理能力を披露し、多方面でファンに注目された。義理堅く、人情味のある人物とも。

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