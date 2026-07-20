ビールを片手に試合観戦する姿も！BTS・JUNG KOOK、2度目のワールドカップの舞台を満喫 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバーたちがワールドカップハーフタイムショーを終えたなか、JUNG KOOKがユーモアあふれる感想を伝えた。

7月20日、JUNG KOOKは自身のSNSを通じて、アメリカ・ニュージャージーのメットライフ・スタジアムで開催された「FIFAワールドカップ2026」決勝戦に出席した姿を公開した。

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これに先立ち、同日、BTSはワールドカップ決勝のハーフタイムショーに登場し、ヒット曲『Dynamite』を熱唱。特に、メンバーたちは歌詞を「卓球（ping-pong）」を「サッカー（football）」に変えるなどして、会場の雰囲気を盛り上げた。

（写真＝JUNG KOOK Instagram）

なお、JUNG KOOKは2022年にカタールで開催されたワールドカップ開幕式に続き、2026年のワールドカップ決勝のハーフタイムショーを熱くした。

（写真＝JUNG KOOK Instagram）

彼はハーフタイムショーを準備する姿とともに関係者パスを公開し、決勝を楽しむ姿とともに「楽しかった」と付け加えた。

（記事提供＝OSEN）

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

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