“逆ナン”も納得？俳優クォン・サンウの高校生息子、父親と散歩中のイケメンぶりに視線釘付け | RBB TODAY

俳優クォン・サンウと女優ソン・テヨンの息子が、時間が経つほど、驚くべき美男のオーラを放った。

去る7月19日、YouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」には、「ニューヨークの話題の場所が集まっているショッピング天国ソーホーvlog（久々にクォン・サンウ）」というタイトルの動画が公開された。

【写真】クォン・サンウ、“密着親子ショット”

アメリカ・ニューヨークにあるソーホーでレストラン、カフェ、服屋など、3時間以上かけて充実した買い物を終えたソン・テヨンは、自宅があるニュージャージーに戻った。

数日後、夫のクォン・サンウがアメリカにやって来ると、ソン・テヨンは「着くなり3時間昼寝していた」と明かした。クォン・サンウは愛犬と散歩をしながら、家族と平穏な日常を過ごした。

特に、クォン・サンウは息子を見ながら、「ルッキ（長男の名前）の髪型、ディカプリオみたいだ。似合っている。それに背が少し伸びたな」と話すと、ソン・テヨンは「髪型だけそうだ。人はヘアスタイルがすごく大事だ」として、「子供たちはあっという間に大きくなって、私たちはあっという間に老ける」と語った。

散歩をして家に帰る道中、クォン・サンウは「昔は俺がルッキと遊んだのに。サッカーをして一緒に遊んで…」と昔の思い出に浸った。これに対し、ソン・テヨンも「パパ～と言っていた」と共感した。

（写真＝YouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」）

4枚目左奥：クォン・サンウ、中央：ルッキ君

しかし、ルッキくんは寡黙になり、サッカーボールで個人技だけを披露した。ボールを一度も落とさずに華麗な技を見せると、母親は「あまりやりすぎないで。また足首が痛むから」と心配した。

クォン・サンウの息子は、もうすぐ父親を追い抜きそうな、すらりとした高身長を誇り、アイドル顔負けのスタイルが目を引いた。

ルッキくんは今年アメリカで大学受験を控えており、ニューヨーク大学を志望していると知られている。

最近、韓国に帰国した際、ソン・テヨンは「ルッキは朝起きるといない。朝早く出かけて夜遅く帰ってくる」として、クォン・サンウは「昨日は江南（カンナム）駅で映画を見て、友達と家まで50分の距離を歩いて帰ってきたそうだ。ある情報によると、ルッキが歩いていたら、“逆ナン”されたらしい。ある女性が何歳かと聞いてきたそうだ。ルッキも浮かれていただろう」と明かした。

（記事提供＝OSEN）

◇クォン・サンウ プロフィール

1976年8月5日生まれ。1998年にファッションモデルとしてデビューし、2001年にドラマ『おいしいプロポーズ』で俳優デビュー。2003年の主演映画『同い年の家庭教師』、2004年のドラマ『天国の階段』が大ヒットし、トップ俳優となった。『天国の階段』は日本でも放送されて、韓流スターとして人気を博した。以降もドラマや映画に多数出演。プライベートでは2008年に女優ソン・テヨンと結婚しており、2009年に長男が、2015年に長女が生まれている。

◇ソン・テヨン プロフィール

1980年8月19日生まれ。2000年に「ミス・コリア」でその名を知らせたことを機に、芸能界デビュー。2001年に放送されたドラマ『純情』で女優としての活動をスタートさせた。2008年に日本でも大きな人気を集めたトップ韓流スター、クォン・サンウと結婚した。現在は2児の母として、家族とともにニューヨークで暮らしている。

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