三浦瑠麗、橋本愛・佐藤二朗騒動に私見 「他人のプライバシーに触れてよいというほどの公益性は感じられなかった」 | RBB TODAY

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三浦瑠麗、橋本愛・佐藤二朗騒動に私見 「他人のプライバシーに触れてよいというほどの公益性は感じられなかった」

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三浦瑠麗【写真：竹内みちまろ】
  • 三浦瑠麗【写真：竹内みちまろ】

　国際政治学者の三浦瑠麗が9日、自身のX（旧Twitter）を更新し、俳優の橋本愛と佐藤二朗に関する騒動について言及した。

　三浦は「週刊文春」の報道に対し、「他人のプライバシーに触れてよいというほどの公益性は感じられなかった」と疑問を呈した。また、こうした報道が「人のトラウマをあれこれ論じる土壌を作ってしまった」と指摘し、結果として「俳優二人に対して損害を与えた」と批判している。

　さらに、一連の報道によって「本来重要な法案に向かうはずの世間の関心は低下している」と社会の状況を懸念した。

　三浦は7月3日の投稿でも、週刊誌がスキャンダルを「世間が糾弾すべき正義の問題」として提示する手法について触れており、「その転換点の一つは、『不同意』や『ハラスメント』という言葉が社会に定着したことだと思う」と分析している。

※三浦瑠麗、俳優の橋本愛と佐藤二朗の騒動について言及


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