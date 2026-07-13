1人抜け…俳優パク・ボゴムの冠番組に新メンバー！『応答せよ』共演俳優コ・ギョンピョが合流 | RBB TODAY

シーズン1で料理を担当した俳優クァク・ドンヨンが『ボゴムマジカル』を降板したなか、俳優コ・ギョンピョがシーズン2に合流した。

バラエティ番組のtvN『ボゴムマジカル』が、俳優パク・ボゴム、イ・サンイ、コ・ギョンピョとともにシーズン2で戻ってくる。

【写真】変わらぬ友情！パク・ボゴム＆コ・ギョンピョ

『ボゴムマジカル』は、茂朱（ムジュ）の小さな田舎町で、髪と心をともに整える特別なヘアサロンの運営の様子を盛り込み、2025年冬に優しいドーパミンで視聴者の心を鷲掴みにした。

パク・ボゴム、イ・サンイ、クァク・ドンヨンの愉快な親友の関係性で笑いはもちろん、町の人々と深い話を交わしながら温かい感動を届けた。

来る11月、韓国で初放送される『ボゴムマジカル』シーズン2では、パク・ボゴム、イ・サンイとともに、コ・ギョンピョが新メンバーとして合流する。

（写真提供＝OSEN）コ・ギョンピョ

純粋で変わったトークと素早い仕事で“バラエティの原石”と呼ばれ、さまざまなバラエティ番組で活躍したコ・ギョンピョが、同番組でどのような活躍を見せるか、好奇心を刺激している。

特に、パク・ボゴムとコ・ギョンピョはドラマ『のだめカンタービレ～ネイルカンタービレ』『恋のスケッチ～応答せよ1988～』で共演後、10年以上も強固な友情を保っている親しい関係だ。

（写真＝tvN）左からパク・ボゴム、イ・サンイ、コ・ギョンピョ

長い友情から始まった2人の気楽な関係が、番組でどのようなシナジー効果を発揮するか、関心が集まっている。

また、コ・ギョンピョの合流により、最年長でなくなったイ・サンイとの関係性もまた1つの見どころだ。並外れたトーク力を持つ2人が見せる異なる関係性にも期待が高まっている。

なお、『ボゴムマジカル』シーズン2は撮影後、11月に韓国で初放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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