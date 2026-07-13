TWS、原宿「ハラカド」のPOP-UPにサプライズ来店！展示や限定グッズを一足先に体験 | RBB TODAY

TWSが、原宿のポップアップストアを訪れた。

7月4日より、東京・東急プラザ原宿「ハラカド」4階の「D'PARTMENT」にて、「TWS D'ICON POP-UP IN TOKYO」が開催されている。

【写真】TWS、日本の夏を楽しむ“エモSHOT”

イベントのオープン前日、TWSのメンバーは会場をサプライズ訪問し、準備が進む店内を一足早く体験した。

店内に到着したメンバーたちは、会場入り口に設置された、自分たちのビジュアルが飾られた大型ミラーを発見。HANJINは鏡にも僕たちが貼られていて可愛い！」、KYUNGMINは一緒に写真が撮れますね！」と笑顔を見せながら、会場を見学した。

エントランスの大型ミラーフォトスポットでは、メンバーたちが直筆サインを書き込み、来場者に向けた特別な展示を完成させた。

その後、店内を巡りながらグッズ展示エリアへ。壁一面に並んだポストカードや、店内各所で流れる映像を見つけると、自分たちの写真や映像を指さしながら盛り上がった。互いに声を掛け合いながら、自由に店内を見て回る姿も見られた。

さらに、会場中央に設置された日本デビュー1周年を祝うメッセージエリアでは、42（ファンネーム）から寄せられたメッセージに足を止める場面も。JIHOONは「わ～～すごい、42からのメッセージ!?」と驚き、メンバーたちは一つひとつのメッセージに目を通しながら、「すごい！」「嬉しいね」と声を掛け合った。時折笑顔を見せたり、驚いた表情を浮かべたりしながら、ファンから寄せられた思いをじっくりと受け止めていた。

また、ポップアップストアで販売されるオリジナルグッズも一足先に体験。うちわやバッグ、アクリルキーリングなどを手に取りながら、それぞれ思い思いにグッズを楽しんだ。

KYUNGMINは自身のうちわを手に取ると、「僕はこれが気になります」と笑顔を見せ、うちわと同じポーズを披露。隣で見ていたSHINYUも「夏にぴったりだね！」と声を上げた。

また、JIHOONが「僕はこのバッグ！」とトートバッグを肩に掛けると、DOHOONはアクリルキーリングを手に取りながら、「このキーリングとかバッグにつけたら可愛いんじゃない？」と提案。実際にバッグにかざしながら、楽しそうに盛り上がる姿も見られた。

さらに、ランダムグッズの開封にも挑戦。YOUNGJAEが「これはランダムだって！」と紹介すると、HANJINは「え！やりたい！開けてみようよ～」と興味津々。誰のアイテムが出たのかをのぞき込みながら、終始和やかな雰囲気で開封を楽しんだ。

会場では、「D'ICON」写真集の開封も行われた。メンバーそれぞれが写真集を手に取り、撮影当時の思い出話に花を咲かせたほか、自身が登場するページを見つけては楽しそうな表情を見せた。

イベント終了後には、展示用として写真集に直筆サインを入れ、来場者に向けた特別な一冊を完成させた。

今回の訪問では、会期後半に予定されている写真展示企画に向けた撮影も実施。メンバーたちは「FUJI CAMERA w/CASE」を手に店内を自由に巡りながら、お互いを撮影した。自然体の表情やオフショットの撮影を楽しみ、撮影した写真は後日現像され、会場企画の一部として活用される予定だ。

さらに、購入特典や展示として展開予定のうちわやトレーディングカードにもサインを書き込み、ファンへのメッセージを込めた特別なアイテムの制作にも参加した。

店内がTWS一色に彩られた空間を体験したメンバーたち。JIHOONは「店内が僕たちで溢れていて本当に感動しました」、KYUNGMINは「42 のみなさんからの愛をたくさん感じられた」と笑顔を見せながら、会場を後にした。

イベント概要

・開催期間：2026年7⽉4⽇（⼟）～8⽉16⽇（⽇）

・営業時間：11：00～20：00

※営業時間は変更になる場合があり。

・開催場所：「D'PARTMENT」（ディパートメント）（東京都渋⾕区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」4F）

・⼊場料：無料

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◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。

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