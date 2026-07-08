小栗旬、蒼井優、広瀬すずら出演のNetflix「ガス人間」が日本1位＆グローバルTOP10入りの大ヒット！ | RBB TODAY

7月2日より配信がスタートしたNetflixシリーズ「ガス人間」が、配信初週にして日本のNetflix週間TOP10（シリーズ）で堂々の1位を獲得、さらにNetflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）でも7位にランクインし、大きな反響を呼んでいる。

同作は東宝が企画・製作し、韓国の制作会社WOWPOINTが共同企画・制作として参加した大型プロジェクト。東宝の伝説的映画『ガス人間第一号』（1960）が全8話の完全オリジナルストーリーでリブートした、新次元のクライムスリラー作品となっている。

Netflixシリーズ「ガス人間」

メガホンを取るのは、映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ「寄生獣 -ザ・グレイ-」などで世界的ヒットを連発するヨン・サンホ氏（エグゼクティブプロデューサー・脚本）と、「ガンニバル」や映画『さがす』で知られる鬼才・片山慎三氏（監督）のタッグ。

キャストには小栗旬と蒼井優が刑事と記者役で主演を務め、広瀬すずと林遣都が動画配信者の兄妹を演じる。竹野内豊は元ヤクザの上場企業社長を怪演し、同作が俳優デビューとなる新星・UTAがガス人間として圧倒的な存在感を放つ。

配信開始直後からSNSでは「あかん！止めれん！」「ガス人間バチクソ面白い」「一気見したから絶賛寝不足」といった熱狂的なコメントが続出。伊集院光、鈴木おさむ、東野幸治、山里亮太ら著名人も相次いで言及し、作品への注目度をさらに高めた。

また、サスペンスの枠を超えた人間ドラマとしての評価も高く、「面白い上に、泣けてくる」「痺れるサスペンスでありながら泣けるヒューマンドラマ」といった感想も寄せられている。サザンオールスターズの名曲「いとしのエリー」が物語のキーソングとして使用されている点も話題を集め、「ドラマ好きとしてもサザンファンとしても堪らない」との声が上がっている。

Netflixシリーズ「ガス人間」

Netflixシリーズ「ガス人間」

さらに、劇中でとあるキャラクターが小栗が演じる岡本賢治に囁く謎のワード「パーフィニー」がネット上で独自の盛り上がりを見せており、「#パーフィニー」のハッシュタグとともに考察コメントが次々と投稿されている。

この度、配信を記念してキャスト6名とヨン・サンホ氏、片山慎三氏の計8名が集合した撮り下ろしスペシャルアートも公開された。背後にガス人間像を配したカットが、作品の世界観そのままの迫力を映し出している。