中川翔子、双子の子供を連れて明石家さんまに楽屋挨拶へ　神対応に「家宝です！！」と大感激 | RBB TODAY

中川翔子が7日、自身のX（旧Twitter）を更新。7月7日20時から放送される『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）の「双子三つ子スペシャル」への出演を告知するとともに、番組MCの明石家さんま、そして自身の双子の子供たちとの貴重な舞台裏ショットを公開した。

中川は「7/7 七夕」と切り出し、同番組への出演をファンに報告。続けて「本番前にさんまさんに双子とご挨拶」と綴り、自身の双子のお子さんを連れて楽屋へ挨拶に訪れた際の裏話を明かした。

挨拶の際、さんまから「パパやで～」と優しく声をかけられ、快く記念撮影に応じてくれたという。中川はこの温かい対応に「優しく記念写真撮っていただけて感激 家宝です！！」と興奮気味に喜びを爆発させた。

写真には満面の笑みを浮かべるさんまと中川、そして愛らしい双子の姿が収められており、SNS上では「さんまさんのとろけそうな笑顔が素敵」「赤ちゃん大きくなってる～！」「これは家宝だ～」など、ほっこりするファンからのコメントが相次いで寄せられている。

※中川翔子、明石家さんまと双子の子供たちとのオフショット公開