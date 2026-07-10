「神宮外苑花火大会2026」第2弾出演者にCLASS SEVEN・伊達さゆり・MYERAが決定！ | RBB TODAY

今年で第45回目を迎える「東日本大震災・九州災害復興チャリティー 2026 神宮外苑花火大会」（8月8日開催）の出演者第2弾が発表された。

秩父宮ラグビー場のステージには、すでに発表されていたT.N.Tに続き、新たに3組のアーティストの出演が決定。昨年7月7日に配信デビューを果たした7人組グループ・CLASS SEVEN、声優の伊達さゆり、次世代を担う実力派として注目を集める5人組ガールズグループ・MYERAが名を連ねる。

CLASS SEVEN

伊達さゆり

CLASS SEVENはコメントで「まだまだ駆け出しの7人ですが、少しでも多くの方々に僕たちのラブソングをお届けできるように全力で歌います！」と意気込みを語った。伊達さゆりは「あなたの特大の花火のような笑顔を沢山見られますように…心をこめて精一杯頑張ります！」と熱いメッセージを寄せている。MYERAも「この素晴らしいステージに立てて本当に光栄です。楽しい夏のひとときを過ごしましょう！」とコメントした。

MYERA

一方、神宮球場には湘南乃風、≒JOY、nobodyknows+、松平健が出演し、アフターライブにはaoenが登場する。チケットは、チケットぴあ、テレ朝チケットにて販売中だ。

【公演概要】

名称：東日本大震災・九州災害復興チャリティー 2026 神宮外苑花火大会

開催日：2026 年 8 月 8 日(土) ※予備日：9 日（日）

会場：東京・明治神宮外苑（神宮球場、秩父宮ラグビー場）

時間：神宮球場 16:00 開場 17:00 開演予定

秩父宮ラグビー場 15:00 開場 16:00 開演予定

※雨天決行。荒天時は翌 9 日（日）に順延

花火：打ち上げ開始時刻 19:30 終了予定時刻 20:30

打ち上げ数 10,000 発

打ち上げ会場 神宮軟式野球球場

