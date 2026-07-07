トランスジェンダータレントが突然「生理痛」発言…韓国人気芸人の鋭いツッコミに爆笑 | RBB TODAY

トランスジェンダータレントに鋭いツッコミが入った。

7月6日、YouTubeチャンネル「プンジャTV」が更新された。

【画像】韓国初の「トランスジェンダー芸能人」

「プンジャとシン・ギルの1万キロカロリー豚パーティー、シン・ギルのぶっちゃけ恋愛相談」と題されたタイトルの動画が公開されている。

この動画で芸人のシン・ギル、トランスジェンダータレントのプンジャは、肉と酒を楽しみながら視聴者からの相談に答えている。その後の“2次会”で、プンジャは「2次会は揚げ物です。フライドチキンとヤンニョムチキン、それから外は雨だから肉団子も用意しました。さらにマッコリもあります」とメニューを紹介した。

（写真提供＝OSEN）プンジャ

チキンとマッコリを味わったシン・ギルは、「この天気とあの雲を見ながら食べてみて。本当にきれい。こういうことで生を実感できるし、幸せは意外と近くにある」と感嘆した。

ところが直後、プンジャが突然お腹を押さえる仕草を見せると、シン・ギルは「どうしたの？お腹いっぱい？そういうリアクションはやめてほしいんだけど」と敏感に反応。プンジャが「違う」と否定すると、シン・ギルは「今まで見たことのない反応だから戸惑うのよ。何なのそれ？そのリアクションは何？」と追及した。プンジャは最近、33kgの減量に成功したとして話題を集めていた。

するとプンジャは冗談交じりに「生理痛」と返答。これに対しシン・ギルは「私は、トランスジェンダーは生理をしないものだと思っていたけど」と切り返し、スタジオを爆笑させた。

（画像＝プンジャYouTubeチャンネル）

マッコリを飲んでいたプンジャも思わず吹き出すほど大笑い。シン・ギルは「だって、トランスジェンダーを目指している人たちもいるし、ちゃんと教えてあげないと。今のはPTSD？何だっけ？とにかくLGBTの方々が誤解するかもしれないから。私、トランスジェンダー関連の知識は結構あるのよ」と慌てて説明した。

これにプンジャは「PTSD？」とシン・ギルの言い間違いをいじりながら大爆笑。「適当なことを一回言ったら、10倍になって返ってきたね」と笑って見せた。

（記事提供＝OSEN）

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