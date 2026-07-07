大物がHYBE日本法人に電撃加入、SMAPを育て上げた手腕で次世代J-POPアーティスト発掘へ | RBB TODAY

HYBE JAPANが飯島三智氏の加入を発表した。

HYBE日本法人のHYBE JAPANは7月7日、新設したJ-POPエグゼクティブプロデューサーというポジションに、飯島三智氏を起用したと発表した。

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飯島氏は1978年から約50年にわたり、アーティストのマネジメントやプロデュース、映像コンテンツの企画を最前線で手掛けてきた人物。音楽にとどまらず、バラエティ、ドラマ、映画などへ活動領域を広げる日本独自のマルチタレントモデルを確立した先駆者としても知られている。

特に、SMAPのマネジメントとプロデュースを長年担当し、トップアーティストへと成長させた立役者として有名だ。また映画プロデューサーとしても優れた手腕を発揮し、第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した『ミッドナイトスワン』をはじめ、多くの話題作を企画してきた。

HYBE JAPANに加わった飯島氏は今後、アーティストIPの企画・制作から活動戦略の立案、クリエイティブ、プロデュースに至るまで、あらゆる領域を統括する予定だという。

（写真提供＝HYBE JAPAN）飯島三智氏

HYBE JAPANは今後、日本市場に精通した飯島氏のノウハウと、HYBEが持つグローバルレベルのアーティスト育成システムを融合させ、次世代J-POPアーティストIPの発掘・開発に力を注ぐ方針だ。なお、飯島氏は自身が設立した芸能事務所「CULEN」の代表も引き続き兼任する。

今回の起用は、HYBEの中核成長戦略「HYBE 2.0」の柱である「マルチホーム、マルチジャンル」戦略を、日本市場で本格的に推進するための一環と位置づけられている。HYBE JAPANは、現地の文化や市場特性に合わせた高度な戦略を通じて、日本市場における存在感をさらに高めていく考えだ。

飯島氏は「エンターテインメント産業が大きな転換点を迎えている今、未来はファンダムにあると確信しています」とコメント。「ファンダムとエンターテインメントの融合を通じて、日本エンターテインメントの可能性を広げ、日本で生まれたアーティストやコンテンツが世界中で長く愛されるよう尽力したい」と意気込みを語った。

また、HYBE JAPANのキム・ヨンミン会長は「日本のエンターテインメント業界で築き上げた卓越した実績と洞察力、そしてアーティストへの深い愛情を持つ飯島統括プロデューサーを迎えられたことを大変うれしく思います」とし、「彼女の比類なきプロデュース能力とHYBEのグローバルインフラが融合することで、日本の音楽市場に大きな活力をもたらすでしょう」と期待を寄せた。

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