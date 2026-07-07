注目ポイントは“露出シーン”？俳優ファン・イニョプ、主演ラブコメで見せる新たな魅力「一生懸命運動した」 | RBB TODAY

俳優ファン・イニョプが、主演ドラマへの意気込みを明かした。

7月7日、ソウルのザ・セイントウェディングホールで、新ドラマ『君へと続く僕のドリーム！』の制作発表会が行われた。

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制作発表会にはユ・ソンドン監督をはじめ、ファン・イニョプ、女優イ・ヘリが出席し、さまざまな話を交わした。

『君へと続く僕のドリーム！』は、夢を叶えて戻ってきた天才映画監督ウ・スビン（演者ファン・イニョプ）と、夢を忘れたまま生きる生計型リポーター、チュ・イジェ（演者イ・ヘリ）が再会した後の物語を描くラブコメディだ。

この日、ファン・イニョプは何度も「ラブコメディをやりたかった」とアピールした。その理由を尋ねられると、「僕には、季節を思い浮かべると一緒に思い出す作品があります。そういう時に浮かぶドラマを見ると、僕が好きなジャンルはラブコメが多いんです」と打ち明けた。

（写真提供＝OSEN）ファン・イニョプ（左）とイ・ヘリ

続けて「幼い頃から先輩方の姿を見て育ちながら、自分もあのような姿になりたいと思いましたし、いつか時間が流れた時、誰かが僕を見て同じような夢を育んでくれたらという願いがあって、ラブコメジャンルをぜひやりたかったです」と説明した。

また、今回の作品を通じてどんな新しい姿を見せられるのかという質問には、「少し露出があります。まだまだですが、一生懸命運動しました。そんな姿が多くの方々にときめきとして届いたらうれしいです」と回答。さらに「（周りの）リアクションもとても重要ですが、ヘリさんが隣でうまく受けてくださいました」とアピールし、期待を高めた。

なお、『君へと続く僕のドリーム！』は7月13日22時に韓国で初放送され、日本ではU-NEXTで配信予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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