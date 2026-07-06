SEVENTEEN・ジョンハン＆ジョシュア、“新ユニット”結成へ！「10月デビュー目標」と韓国報道 | RBB TODAY

SEVENTEENの新たなユニットに、早くも期待が集まっている。

その主人公は、1995年生まれの同い年メンバー・ジョンハンとジョシュアだ。

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韓国メディア『エクスポーツニュース』や『Dispatch』の報道によると、所属事務所PLEDISエンターテインメントは7月6日、「ジョンハンとジョシュアが10月のアルバム発売を目標に、ユニットデビューを準備している」と明らかにした。

これまでSEVENTEENは、BSS（スングァン、ドギョム、ホシ）をはじめ、ジョンハン×ウォヌ、ホシ×ウジ、エスクプス×ミンギュ、ドギョム×スングァン、V8（ディエイト、バーノン）など、多彩なユニット活動を展開してきた。

ジョンハンとジョシュアによる今回の組み合わせは、グループ内で7組目のユニットとなる。

（写真提供＝OSEN）ジョンハン（左）、ジョシュア

なお、ジョンハンは、2024年9月26日から社会服務要員として代替服務を行い、今年6月25日に服務を終えてファンのもとへ戻ってきた。SEVENTEENメンバーの中で初めて兵役を終えたメンバーだ。

SEVENTEENは現在、メンバーのウォヌが社会服務要員として服務中、ウジとホシが陸軍現役として入隊している。今後はミンギュ、ドギョム、スングァン、バーノン、ディノも順次入隊を控えている。

リーダーのエスクプスは十字靭帯断裂により兵役が免除され、ジョシュア、ジュン、ディエイトの3人は外国籍メンバーであるため、兵役による空白期間なくグループを支えていく見通しだ。

◇ジョンハン プロフィール

1995年10月4日生まれ。本名ユン・ジョンハン。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではボーカルチームに所属し、サブボーカルを担当している。高校時代に地下鉄の駅でスカウトされ、現在所属するPLEDISエンターテインメントの練習生に。もともと芸能界を目指していたわけではなく、過去にテレビ番組を通じて「学生時代はバリスタや幼稚園教諭を夢見る平凡な学生だった」と語っている。中性的なルックスとは裏腹に、いたずら好きな一面も。

◇ジョシュア プロフィール

1995年12月30日生まれ。本名ホン・ジス、英語名ジョシュア・ホン。ロサンゼルス出身の韓国系アメリカ人。2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではボーカルチームに所属し、サブボーカルを担当している。優れたビジュアルに定評があり、韓国では「ビジュアルプリンス」と呼ばれることも。紳士的な性格から「ジェントルマン」の愛称で親しまれるが、独特なギャグセンスで“メンバー随一のおもしろキャラ”としてもポジションを確立している。

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