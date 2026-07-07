音楽番組1位で「奇跡」と呼ばれても収入なし、NewJeansは1人5億円　K-POPアイドルの“残酷すぎる格差” | RBB TODAY

K-POPアイドルは、本当に「夢の職業」といえるのだろうか。

華やかなステージ、きらびやかな衣装、海外ファンの歓声。多くの人がK-POPアイドルに抱くイメージは、成功と富に近い。

【写真】NewJeans、清算金は1人当たり5億円か

だが、その裏側では、音楽番組で1位を取っても十分な精算を受けられなかったと明かすアイドルもいる。

ガールズグループMOMOLANDのヘビンが、アイドル活動の収益構造について率直に語り、注目を集めている。

「中小ドルの奇跡」でも稼げなかった

ヘビンは7月6日、自身のSNSで公開した映像を通じて「アイドルになって10年以上経ったが、多くの方がアイドルはお金をたくさん稼ぐと思っている。でも違う」と切り出した。

彼女が説明したのは、いわゆる中小事務所のアイドルが置かれる厳しい精算構造だった。

（写真提供＝OSEN）MOMOLAND・ヘビン

大手事務所を除けば、練習生時代のレッスン費、食費、宿舎費、練習室のレンタル費などが、デビュー後に請求されることがあるという。ヘビンはそれを「練習生生活は後払い」と表現し、数億ウォン（数千万円）の借金を背負ってデビューするようなものだと語った。

MOMOLANDといえば、決して無名のグループではない。2016年にデビューし、『BBoom BBoom』『BAAM』『I'm So Hot』など、中毒性の高い楽曲で存在感を示した。なかでも2018年の『BBoom BBoom』は大ヒットを記録し、MOMOLANDは「中小ドルの奇跡」とも呼ばれた。

それでも、ヘビンによれば、その成功がすぐ個人の収入につながったわけではなかった。

彼女は「MOMOLANDはデビュー2年で音楽番組1位を取った。当時、“中小ドルの奇跡”と呼ばれたが、お金を稼いだわけではなかった」と明かした。楽曲制作費、ミュージックビデオ、ジャケット撮影、マネージャーの給料、車両維持費、ガソリン代、ヘアメイク費用まで、会社と分けて負担する構造だったという。

さらに、ミュージックビデオを1本撮るたびに、自分にも数千万ウォン（数百万円）単位の費用が発生し、それをすべて返すまでは精算を受けられなかったと説明した。

イベント出演料についても、一般のイメージとは大きく異なる。ヘビンは「イベント出演料が5000万ウォン（約500万円）だったとしても、会社と半分に分け、そこからメンバー数で割り、さらにヘアメイク、スタイリスト、食費などを差し引くと、残るのは約200万ウォン（約20万円）程度」だったと話した。

しかも、その金額すら実際の収入にはなりにくかったという。「イベントで得たお金は次のアルバムやミュージックビデオ制作費に再投資される」とし、「自分の通帳に入る前にまた会社へ戻っていく構造だった」というのだ。

（写真提供＝INYEONエンターテインメント）MOMOLAND

ヘビンは「一般人の上位1％が練習生になり、その中の上位1％だけがデビューする。さらにデビューしたアイドルの中でも上位1％になって初めてお金を稼ぐ」としたうえで、「私はその1％になれなかった」と語った。

この言葉が重いのは、MOMOLANDがまったく売れなかったグループではないからだ。ヒット曲があり、音楽番組1位があり、海外でも知られた。それでも、本人の実感としては「稼げたアイドル」ではなかったのだ。

出演料5000円、8年無収入…元アイドルたちの告白

同じような証言は、これまでも複数の元アイドルから出ている。

例えば、ボーイズグループVICTON出身のド・ハンセは、音楽番組出演の採算について語ったことがある。

（写真提供＝OSEN）ド・ハンセ

彼によれば、自身の活動当時、音楽番組1番組あたりの出演料は約5万ウォン、日本円で約5000円程度。一方で、1週間にわたって音楽番組を回るには約1000万ウォン（約100万円）、カムバックのためのヘア、スタイリング、スタッフの食費などには約2000万ウォン（約200万円）がかかるとし、それがアイドルの借金になると説明した。

もっともド・ハンセはその後、これは一般化する意図ではなく、自身の発言の前後が切り取られた面もあるとして釈明している。それでも、音楽番組出演が必ずしも収益につながらないという現実を示す発言として、大きな反響を呼んだ。

TARGETのウジンも、さらに厳しい現実を語った一人だ。彼は自身を「前職アイドル」と表現し、16歳から8年を捧げ、1000回を超える公演を行ったにもかかわらず、最低賃金すら受け取れなかったと明かした。時々受け取った品位維持費や数十万ウォン（数万円）程度がすべてだったという。

（写真提供＝OSEN）ウジン

ウジンはアイドル志望生に向けて、「ダンス、歌、ビジュアル、演技、情熱、切実さといった基本的な素養の他にも、大人たちを相手にする知識と是非を判断する賢明さを両親から学んでいってほしい」とアドバイスした。夢を追う若者に対する言葉としては、あまりに現実的で、だからこそ切実だった。

最近では、fromis_9のパク・ジウォンの告白も注目された。

彼女は6月に公開されたYouTubeコンテンツで、昨年、一昨年まではほとんど無一文だったとし、「8年間、無収入だった」「精算を受けたのは最近」と明かした。

（写真提供＝OSEN）fromis_9のパク・ジウォン

fromis_9は2018年にデビューし、HYBE傘下レーベルであるPLEDISエンターテインメントに所属していた時期もある。それだけに、「アイドルだから稼いでいるはず」という世間のイメージとの落差は大きかった。

さらにfromis_9は、過去の宿舎生活についても語っている。会社の建物の上層階を住居のように改造した場所で暮らし、冷暖房が悪く、冬には水道が凍り、夏にはエアコンから水が落ちることもあったという。華やかなステージの裏で、生活環境まで決して楽ではなかったことがうかがえる。

トップアイドルは家も車も贈る

一方で、K-POPの頂点に立つグループは、まったく違う景色を見ている。

代表的なのがNewJeansだ。2023年、所属事務所ADORの売上高は1103億ウォン、営業利益は335億ウォンを記録した。

（写真提供＝OSEN）NewJeans

金融監督院の公示資料をもとにした推定では、NewJeansメンバーに精算された金額は計261億ウォンとされ、5人で割ると1人あたり52億ウォン、日本円で約5億2000万円にのぼる計算になる。

また、EXOのベクヒョンは初期の精算金を両親に渡し、家や車をプレゼントしたと明かしている。GOT7のベンベンやIVEのガウルも、家族に家や車を贈ったエピソードで知られる。

音楽番組1位を取っても精算を受けられなかったと語るヘビンがいる一方で、1人で5億円規模の精算を受けたと推定されるNewJeansがいる。同じK-POPアイドルでも、見ている景色はあまりに違う。

もちろん、高額精算を受けるアイドルがいるのは、圧倒的な人気と売上があってこその結果だ。広告、音源、アルバム、グローバル人気まで含めて、動かす金額の規模が違う。

（写真提供＝OSEN）ベクヒョン

逆にいえば、K-POPアイドルの収入は、デビューしたかどうかや話題になったかどうかだけで決まるものではなく、所属事務所の投資構造、制作費、精算条件、売上規模、グループ人数など、さまざまな要素に左右される。

K-POPは世界を席巻する巨大産業になった。しかし、その光の下には、何年も活動してなお無収入を語るアイドルがいる。音楽番組1位、ヒット曲、海外人気。そうした肩書きがあっても、個人の通帳にお金が残るとは限らない。

一方で、トップに立ったアイドルは、一般人の想像を超える精算金を手にする。

ステージの上では同じように輝いて見えるK-POPアイドルたち。しかし、その裏側には、あまりにも大きな明暗が横たわっている。

■息が切れても止まることを許されない“K-POPアイドルの闇”…彼らは常に崖っぷち

■「とりあえず家、あと車」初めての給料で豪華すぎる“親孝行”をしたK-POPアイドルたち

■「アイドル時代より稼いでる」元K-POP女性アイドル、登録者数は40万人超え！