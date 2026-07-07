MONSTA X・キヒョン、本日（7日）“3年9カ月ぶり”にソロカムバック！パワーボーカル際立つ新曲に期待 | RBB TODAY

MONSTA Xのキヒョンが、ニューアルバムで戻ってくる。

キヒョンは本日（7日）18時、各種音楽配信サイトを通じて、2ndミニアルバム『BORDERLINE』をリリースする。

【注目】キヒョン、声だけ聴いて恋に落ちる!?

キヒョンが約3年9カ月ぶりに披露するニューアルバム『BORDERLINE』は、現在の彼が自身の音楽的な方向性を最も鮮明に込めた作品だ。

1stソロシングル『VOYAGER』を通じて独自の音楽世界を示し、続く1stミニアルバム『YOUTH』でソロアーティストとしての存在感を広げたキヒョンが、さらに深まった音楽性とともに、自らの方向を選び、その道を歩んでいく者の声を真摯に届ける。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント）キヒョン

キヒョンの強みであるロックサウンドを軸に、より多彩で緻密につながったトラックがアルバムを彩っている。タイトル曲『So Good』をはじめ、『Borderline』『Stealin' Air』『Domino』『Lazy Day』『Late Night Drive』『Howling』まで、全7曲が収録された。

関係者は「それぞれ異なる雰囲気と感性を込めたトラックは、ソロアーティスト・キヒョンが長い時間をかけて着実に広げてきた音楽的スペクトラムを示すものとして期待を集めている」とし、「清涼感のある感性と爆発的なエネルギー、繊細な表現力とストレートな力強さを自在に行き来する音楽的な質感が、より鮮明に表れている」と説明した。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント）

聴くだけでもしびれるキヒョンのパワーボーカルと爆発的なエネルギーが、ステージ上でどのように発揮されるのか、期待が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

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