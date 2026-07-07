RIIZE、新曲『Do your dance』チャレンジが大流行！ TikTok累計再生回数が1億回を突破 | RBB TODAY

RIIZEの新曲『Do your dance』が、SNS上でも大きな反響を呼んでいる。

RIIZEは新曲『Do your dance』の活動期間中、楽曲の魅力を生かした多彩なショート動画を展開した。

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「Do your dance like a pro」の歌詞に合わせた手の動きやポイントダンス、メンバーたちのハーモニーが際立つイントロ構成、パワフルなダンスブレイクなど、さまざまなパートをショート動画で披露し、音楽を楽しむ面白さをさらに高めた。

（画像＝SMエンターテインメント）

歌詞に合わせて頭から肩、ヒップ、足まで続く簡単で可愛らしいチャレンジから、ダンスの実力をアピールできるチャレンジまで、楽曲のパートごとに異なる魅力を見せている。

特に、タイトル曲『Do your dance』関連のショートフォームは、7月4日時点でTikTokの累計再生数が1億回を突破。YouTubeショートでも同音源を使用したコンテンツが3000件を超えるなど、RIIZEの高い人気を改めて証明した。

またRIIZEは、どんな状況でもプロフェッショナルな姿勢を見せるという「Like a pro」コンセプトのもと、音楽番組1位のセレモニーをはじめとした活動の舞台裏も公開した。さらに、東方神起のチャンミン、EXOのチャンヨルとカイ、NCT WISH、Hearts2Heartsのカルメンとイェオンなど多数のアーティストとも『Do your dance』ダンスチャレンジを行った。

このように、RIIZEの自由奔放なエネルギーが世界中に広がるなか、多彩な方法で『Do your dance』を楽しむ人々が増えている。ダンスチャレンジ以外にも、音楽ファンが「Head, hips, shoulders, toes」という歌詞に合わせてコーディネートをチェックするOOTDバージョン、ワールドカップシーズンに合わせてサッカーボールをトラップするバージョンなど、個性あふれるチャレンジも話題を集めている。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

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