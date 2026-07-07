11歳下の元アイドルと離婚後、現在はバイトで息子を育てる日々　チ・ヨンス（45）が約15坪の新居公開 | RBB TODAY

タレントのチ・ヨンス（45）が離婚後の日常を公開した。

チ・ヨンスは7月6日にYouTubeチャンネルを更新。

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「チ・ヨンス、一人暮らし最初の家を公開」というタイトルの動画を公開した。

この動画でチ・ヨンスは、息子と暮らしている自宅を初公開している。家を紹介する前には、ほかの芸能人たちの豪華な家と比較されるのではないかと心配していたと率直に打ち明けた。

チ・ヨンスは「芸能人のYouTubeを見て本当に驚いた。家が豪華でとてもきれいだった。それと比べると私の家は比較されそうで、少し恥ずかしい気持ちもあるし、少し心配でもある」と語った。

（写真＝チ・ヨンスInstagram）

それでも偏見なく見てほしいと呼びかけたチ・ヨンスは「こんな小さな家で子どもを育てているの？と思う人もいるかもしれない」としながらも、「実際には、私の家よりもっと小さな場所でも子どもは十分に育つ」と話した。

さらに「どこであっても、愛情さえあれば子どもはしっかり育つ。そんな心配や偏見なく見ていただけたらうれしい」と付け加えている。

チ・ヨンスの自宅は約15坪のメゾネットタイプ。1階にはリビングとキッチンがあり、2階には寝室と小さなリビングスペースが設けられていた。

また、済州島（チェジュド）での生活を終えた理由についても明かしている。「済州島で暮らしていたが、母ががんと診断されたことを知った。母の近くで暮らしたくて、急いで整理して戻ってきた」と説明した彼女は現在、コムタン専門店でアルバイトをしているという。「朝に出勤して、ランチタイムが忙しい店で働くのが好き。仕事が終わった後は午後に息子の面倒を見ている」と話した。

また、テレビ出演のオファーを断った理由についても語った。チ・ヨンスはTV朝鮮のバラエティ番組『私たち離婚しました』出演後、息子との共演オファーを何度も受けたという。

しかしながら、「お金だけを考えれば出演するべきだったかもしれないが、やりたくなかった。息子の意思を十分に確認しないまま番組に出演させてしまったので、子どもが大きくなって『テレビに出てみたい』と言った時にやらせてあげようと思った」と明かした。

（画像＝チ・ヨンスYouTubeチャンネル）

続けて、「今は息子は私のYouTube活動を応援してくれていて、自分がいつ出演するかも自分で決めている」と付け加えた。

チ・ヨンスは2014年、11歳年下の元U-KISSメンバー、イライ（35）と結婚し、息子のミンス君をもうけたが、2020年に離婚している。

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