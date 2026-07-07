東方神起・ユンホ、新曲『Time’s Tickin’』の作詞に自ら参加！“変わらない真心”を込めた一曲に | RBB TODAY

カムバックを控えた東方神起のユンホが、より深まった真心を歌に込める。

ユンホは7月20日18時、新シングル『Time’s Tickin'』をリリースし、カムバックする。

【写真】ユンホ、色気全開の“濡れ髪ショット”

今回の新シングルには、同名のタイトル曲『Time’s Tickin'』をはじめ、『An Ordinary Story』の2曲が収録される。ユンホは、より一層明確になった自身ならではの音楽世界で、ファンを魅了する見通しだ。

特にユンホは、タイトル曲『Time’s Tickin'』の作詞に自ら参加し、流れゆく時間の中でも変わらない真心を込めた。ユンホならではの言葉で抱負と決意を表現し、楽曲に真摯さを加えている。リズミカルなボーカルとラップ、パワフルなサビを通じて、ユンホの真剣な思いが伝わる一曲だ。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

ユンホはソロカムバックに先立ち、7月17～19日にソウル・オリンピック公園チケットリンクライブアリーナで、初のソロコンサートツアー「U-KNOW PROJECT 26：SCENE#1」の幕を開ける。

（記事提供＝OSEN）

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

■【写真】「可愛い」ユンホ、女性アイドルと豪華2SHOT

■【写真】「脚長すぎ」ユンホ、“モデル級スタイル”

■【写真】東方神起、日本の人気俳優と仲良し3SHOT