鈴木ふみ奈、台湾で幸せ溢れる誕生日報告！圧巻のゴールドビキニ姿に「美ボディすぎる」ファン歓喜 | RBB TODAY

グラビアタレントの鈴木ふみ奈が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。台湾での滞在中に誕生日を迎えたことを報告し、イベント会場での艶やかなオフショットを公開した。

鈴木は、台湾・台北市で開催されているアジア最大級のトップグラビア界の祭典「TRE（Taipei Red Photo Expo）」に出演中。世界中から人気モデルやファンが集結する一大国際イベントで、会場は連日熱狂的な盛り上がりを見せている。

そんな中、鈴木は巨大な招き猫のオブジェの前で、豊満な美ボディが際立つゴールドのビキニに身を包んだ圧巻の姿を披露。「今年は台湾なので、日本では出発前からたくさんの方にフライングでお祝いしていただきました」と感謝を綴った。「毎年こうしてグラビアと共に一つ歳を重ねられることが、本当に嬉しい」と思いを明かし、「これからもバリバリ頑張るので、ついてきてね」とファンへ呼びかけた。

この投稿に国内外のファンからは、「お誕生日おめでとう！」「ゴールドビキニが眩しすぎる」「これからもずっと応援してついていきます！」といった熱い祝福と絶賛のコメントが殺到している。