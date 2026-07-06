i-dle、約6カ月ぶりにカムバック！新曲『Gimme Dat Love』で夏を盛り上げる「楽しんでほしい」 | RBB TODAY

i-dleが、サマーソングで帰ってきた。

7月6日、ソウル・YES24ライブホールで、i-dleの9thミニアルバム『We made』のメディアショーケースが行われた。

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『We made』は、i-dleが今年のデジタルシングル『Mono（Feat. skaiwater）』以来、6カ月ぶりに披露するニューアルバムで、これまでよりもさらにポップな魅力を盛り込んだ作品だ。

タイトル曲『Gimme Dat Love』は、互いに強く惹かれ合う瞬間の渇きのような愛を描いた楽曲で、視線や触感、温度のように広がっていく愛の感情を率直に表現している。

このほかにも、ウギの自作曲で、メンバーたちの優れた歌唱力が際立つ『Love Is Pain』、前向きで軽快なデイリーライフソング『Morning』など、感覚的で多彩なトラックが収録され、リスナーの耳を引きつける見通しだ。

（写真提供＝OSEN）i-dle

本格的なカムバックを前に、ミヨンは「もう9thミニアルバムだなんて実感が湧かない」と切り出した。

続けて、「久しぶりにサマーソングで帰ってきましたが、これまでお見せしてきた楽曲よりも、もう少し熱く、暑さを熱さで吹き飛ばすような雰囲気を込めた曲なので、この夏、多くの方に一緒に楽しんでいただけたらうれしいです。最善を尽くして準備したので、たくさん応援し、愛していただけたらと思います」とカムバックの感想を伝えた。

なお、i-dleの9thミニアルバム『We made』とタイトル曲『Gimme Dat Love』は、本日7月6日18時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇i-dle プロフィール

2018年5月2日に1stミニアルバム『I am』を通じて、CUBEエンターテインメントからデビューした5人組ガールズグループ。独自性とセンセーショナルなコンセプトで話題を集め、デビューから20日で音楽番組1位、音源チャート上位圏を記録し、新人賞7冠に輝く“モンスター新人”と呼ばれた。2022年10月にリリースした『Nxde』では、わいせつな視線を強烈に皮肉り、マリリン・モンローやバンクシーへのオマージュを取り入れたミュージックビデオが注目の的に。2023年5月のヒット曲『Queencard』を通じて、人気ガールズグループとしての確固たる地位を築いた。2025年5月1日、グループ名を(G)I-DLEから「i-dle」に改名。

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