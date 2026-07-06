ENHYPEN、新AL『THE SIN：BLISS』プロモーションカレンダー公開！充実のコンテンツに期待高まる | RBB TODAY

ENHYPENが、カムバックへの期待を高めている。

7月5日、ENHYPENはHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルを通じて、8thミニアルバム『THE SIN：BLISS』のプロモーションカレンダー映像を公開した。

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映像では、メンバーたちのシルエットが交差し、神秘的で洗練されたムードを演出。リズミカルなメロディに乗せて「In a bloody paradise」という歌詞が流れ、新アルバムのコンセプトへの関心を一層高めた。

（画像＝BELIFIT LAB）

プロモーション内容も充実している。14日のトラックリスト公開を皮切りに、16日から22日までヴァンパイアブランドフィルムとコンセプトフォトが順次ベールを脱ぐ。続いて26日にはアルバムプレビューが公開され、31日と8月1日にはトレーラーVol.1のフィルムとフォトが順次公開される。

8月10日から13日までは、2種類のメインビジュアルフィルムとフォトが公開され、17日・19日にはタイトル曲『Bloody Paradise』のMVティザー2本が順次公開され、カムバックの熱気を最高潮へと引き上げる予定だ。

リリース後も多彩な企画が続くものと期待される。『Bloody Paradise』のMVは、アルバム発売翌日の8月22日0時に公開され、活動期間の25日・26日にはトレーラーVol.2のフィルムとフォトも公開され、ファンに絶え間ない楽しみを届ける。

映像の終盤には「And more to come」というフレーズが登場し、追加コンテンツの公開を予告。カムバック後もさまざまなコンテンツが続くものと期待を集めている。

カムバック発表前から、新譜に対する関心は高まっていた。ENHYPENは先月、主要音源プラットフォームにPre‑saveページをサプライズ公開したのに続き、7月4日（現地時間）にブラジル・サンパウロで開催された「ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’ IN SÃO PAULO」で新曲『Bloody Paradise』の一部を先行公開し、グローバルファンから熱い反応を引き出した。

なお、ENHYPENの8thミニアルバム『THE SIN：BLISS』は、彼らの代表的な世界観であるヴァンパイアコンセプトをさらに拡張したアルバムで、8月21日午後1時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月、HEESEUNGの脱退が発表された。

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