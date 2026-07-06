中国資本の事務所と二重契約？オーストラリアで目撃の元NewJeans・ダニエル、疑惑についてコメント | RBB TODAY

ガールズグループNewJeansの元メンバー、ダニエルが「中国資本」および「二重契約」の疑惑に反論した。

7月6日、NewJeansのファン連合アカウント「Team Bunnies」は、ダニエルを弁護する法務法人ファウのコメントを公開し、ダニエル側が前所属事務所ADORとの法的紛争の過程で提起された中国資本および二重契約の疑惑に反論した。

【写真】“元NewJeans”ダニエルの入浴ショット

これに先立って、去る7月2日、ソウル中央地裁にて、ADORが提起した損害賠償請求訴訟の第3次弁論期日が開かれた。

同日、ADOR側は、ダニエルが海外アーティストとのコラボレーションを検討し、中国企業が投資した会社との契約を議論していたという趣旨で、専属契約違反を主張したとされている。

これに対し、ダニエルの弁護団は「一部のメディアが中国資本を引き合いに出し、ダニエルが外部の会社と二重契約を締結したか、あるいはそれを隠蔽したかのように歪曲して報道した」と明らかにした。

続けて、「この事案は、2025年のNewJeansの訴訟のとき、第三者がHYBE側に公式な手続きを通じて、ADORの株式売却提案書を伝達した正常な過程を、虚偽と混ぜ合わせて悪意を持って歪曲したものだ」と主張した。

（写真提供＝OSEN）ダニエル

二重契約の疑惑も否定した。弁護団は、「ダニエルを含むNewJeansのメンバーたちは、特定の会社と芸能専属契約を二重に締結したり、締結しようとしたりした事実は一切ない」と発表した。

ダニエルは現在、ADORを相手にした訴訟を続けている。ADORはダニエルとその家族、ミン・ヒジン前ADOR代表らを相手取り、違約罰および損害賠償請求訴訟を提起している。

請求金額も調整された。ADORは同訴訟の請求金額を、約430億9000万ウォン（約45億6000万円）から約330億9000万ウォン（約35億円）に調整したと伝えられている。

訴訟とは別に、ダニエルの近況も関心を集めた。最近、ネット上には、ダニエルがオーストラリアのゴールドコーストで開催された「2026 チャイナエアライン・ハーフマラソン」に参加したという目撃談や写真が投稿された。

（写真＝オンラインコミュニティ）ハーフマラソンに参加したダニエル

写真のなかのダニエルは、ピンク色のランニングウェアを着用してレースに臨んだ。彼女は21.0975kmのコースを1時間49分13秒で完走した。これは全体の出場者5387人のうち3224位であり、女性参加者のなかでは1003位である。

◇ダニエル プロフィール

2005年4月11日生まれ。本名ダニエル・マーシュ。父はオーストラリア人、母は韓国人の二重国籍。オーストラリアで生まれ、幼少期を韓国で過ごしキッズモデルとして活動した。2012年から再びオーストラリアに生活拠点を移し、2019年に現地で開催されたBigHitエンターテインメント（現HYBE）主催のオーディションに参加。その後練習生となり、2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。メンバーのなかで最も器用で、絵や料理が得意とも。2025年12月29日にADORより専属契約解除が発表され、NewJeansを脱退した。

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