驚きの成長ぶり！秋山成勲の娘サランちゃん（14）、母SHIHOと“身長差ほぼなし”のモデル級スタイル | RBB TODAY

格闘家・秋山成勲（チュ・ソンフン）の娘サランちゃん（14）が、母SHIHOの身長に迫るほど成長した姿を見せた。

父・秋山成勲の身長にも追いつきそうな成長ぶりだ。

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モデルのSHIHOは7月4日、自身のSNSに50歳の誕生日パーティーの写真を公開した。写真には、家族や知人たちとともに誕生日を祝うSHIHOの姿が収められている。

SHIHOは体にフィットするドレスを着用し、変わらぬモデルらしい抜群のスタイルを披露した。その隣に立つ娘サランちゃんにも視線が集まっている。

サランちゃんは母SHIHOと並んで立っても、ほとんど身長差がなかった。韓国KBS2の育児バラエティ『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』で愛された幼い少女が、いつの間にかすっかり成長したのだ。

（写真＝SHIHO Instagram）SHIHO（左）とサランちゃん

SHIHOの身長は173cmと知られている。写真の中のサランちゃんは、母の身長にほぼ届いたかのようなプロポーションを見せており、長く伸びた手足と、ぐっと大人びた雰囲気も目を引いた。

今、関心は父・秋山成勲にも向けられている。秋山成勲のプロフィール上の身長は174cmだ。サランちゃんが今の成長ぶりを続ければ、父の身長に追いつくのも時間の問題のように見える。

幼い頃の可愛らしいイメージは今も残っている。しかし写真の中のサランちゃんは、モデルである母に似たプロポーションと、格闘家出身の父に似たしっかりとした雰囲気を同時に漂わせていた。

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