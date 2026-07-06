デビュー9年で活動終了へ…K-POPでは珍しい“男女混合グループ”KARD、「旅路を締めくくる」【全文】 | RBB TODAY

男女混合グループKARDが、デビューから9年で活動を終了する。

所属事務所DSPメディアは7月6日、公式SNSを通じてKARDの活動終了を伝えた。

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KARDは7月28日に1stフルアルバム『Where To Now？（Part.2）：NOWHERE』を発表し、ワールドツアーを終えた後、グループ活動を締めくくることになった。

DSPメディアは「当社は4人のメンバーと慎重に話し合った末、今回の活動を最後にKARDの旅路を締めくくることで合意しました。長い間KARDとともに歩んでくださったHIDDEN KARD（ファン）の皆さんに、改めて感謝申し上げます。メンバーたちがそれぞれの場所で続けていく新たな未来にも、温かい応援と励ましをお願いいたします」と伝えた。

続けて「メンバーたちが心を込めて準備したニューアルバムとツアーが、HIDDEN KARDの皆さんにとって大切な思い出として残ることを願っています。最後まで最もKARDらしい姿をお見せする今回の活動に、変わらぬ関心をお願いいたします」と呼びかけた。

（写真提供＝OSEN）KARD

これによりKARDは、2017年7月19日のデビューから9年にわたる活動を終えることになった。

DSPメディアの公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。DSPメディアです。

まず、所属アーティストKARDをいつも大切にし、応援してくださるHIDDEN KARDの皆さんに心より感謝申し上げます。

KARDは7月28日、デビュー後初となるフルアルバム『Where To Now？（Part.2）：NOWHERE』をリリースした後、ワールドツアーに突入します。

当社は4人のメンバーと慎重に話し合った末、今回の活動を最後にKARDの旅路を締めくくることで合意しました。

長い間KARDとともに歩んでくださったHIDDEN KARDの皆さんに、改めて感謝申し上げます。メンバーたちがそれぞれの場所で続けていく新たな未来にも、温かい応援と励ましをお願いいたします。

メンバーたちが心を込めて準備したニューアルバムとツアーが、HIDDEN KARDの皆さんにとって大切な思い出として残ることを願っています。

最後まで最もKARDらしい姿をお見せする今回の活動に、変わらぬ関心をお願いいたします。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

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